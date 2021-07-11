Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'la: Ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı





Cavadzade, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda alışveriş turunda giydiği Chloe marka ayakkabılarını bu kez plaj ayakkabısı yaptı. Kıyafetlere gereksiz para harcamayı sevmediğini söyleyen güzel oyuncunun, aynı ayakkabıyı değişik kıyafetlerle başarıyla taşıması bunun en güzel örneğiydi.