Nesrin Cavadzade sevgilisi Gökhan Alkan'la: Ayakkabıları dikkatlerden kaçmadı

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bodrum'da ortaya çıktı. Sevgilisi Gökhan Alkan'la birlikte bir otelde düzenlenen davette mutluluk pozu veren güzel oyuncunun, ayakkabıları dikkatten kaçmadı.
Cavadzade, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda alışveriş turunda giydiği Chloe marka ayakkabılarını bu kez plaj ayakkabısı yaptı. Kıyafetlere gereksiz para harcamayı sevmediğini söyleyen güzel oyuncunun, aynı ayakkabıyı değişik kıyafetlerle başarıyla taşıması bunun en güzel örneğiydi.
Aşklarına devam kararı alan Cavadzade ve Alkan, Bodrum'da tatil keyfi yapıyor.