Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor: 23 milyon takipçiye ulaştı

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor.
Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla popülerliği artan Erçel, sosyal medyada da büyük merak uyandırmaya başladı. Güzel oyuncunun ilişki sonrasında 19 milyon olan takipçi sayısı 23 milyona çıktı. Bu popülerlik Hande Erçel'i zengin etti.
BEDAVA AŞK TATİLİ
Birçok reklam firmasının da gözdesi olan güzel oyuncu, son olarak rol aldığı bir diş macunu markasından 1 milyon lirayı cebine koydu. Ekranlardan kazandığıyla servetine servet katan Hande Erçel, bir yandan da sosyal medyada yaptığı reklamlarla cebini doldurmaya devam ediyor.