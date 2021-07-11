Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor: 23 milyon takipçiye ulaştı





BEDAVA AŞK TATİLİ

Birçok reklam firmasının da gözdesi olan güzel oyuncu, son olarak rol aldığı bir diş macunu markasından 1 milyon lirayı cebine koydu. Ekranlardan kazandığıyla servetine servet katan Hande Erçel, bir yandan da sosyal medyada yaptığı reklamlarla cebini doldurmaya devam ediyor.