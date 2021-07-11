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    Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor: 23 milyon takipçiye ulaştı

    Instagram paylaşımları sayesinde tatilini bile reklam karşılığı yapan Hande Erçel, 23 milyon takipçiye ulaştı. Güzel oyuncu, reklam tarifesine zam yapmaya hazırlanıyor.

    Milyoner Hande

    Son dönemin parlayan yıldızlarından Hande Erçel, hem aşkta hem işte kazanmaya devam ediyor.



    Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla popülerliği artan Erçel, sosyal medyada da büyük merak uyandırmaya başladı. Güzel oyuncunun ilişki sonrasında 19 milyon olan takipçi sayısı 23 milyona çıktı. Bu popülerlik Hande Erçel'i zengin etti.



    BEDAVA AŞK TATİLİ
    Birçok reklam firmasının da gözdesi olan güzel oyuncu, son olarak rol aldığı bir diş macunu markasından 1 milyon lirayı cebine koydu. Ekranlardan kazandığıyla servetine servet katan Hande Erçel, bir yandan da sosyal medyada yaptığı reklamlarla cebini doldurmaya devam ediyor.



        23 milyon takipçisi olan Hande Erçel, Kerem Bürsin ile Maldivler'de yaptığı aşk tatilini de sosyal medyada reklam karşılığında bedavaya getirmişti.

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