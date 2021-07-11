Elde var servet! Biri Nicki Minaj’da öbürü de Bülent Ersoy’da...

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'te bir açılışa katıldı. Kurdele kesimini besmele ve dualarla gerçekleştiren Bülent Ersoy, Dolce Gabbana kostümünü, paha biçilmez pırlantalarıyla tamamladı. Diva'nın Fendi marka çantası da dikkatlerden kaçmadı.



DİVA FARKINI YİNE GÖSTERDİ

Ersoy'un taşıdığı çantanın dünyada sadece iki adet olduğu, bir diğerinin ise Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj'da olduğu öğrenildi. Lüks takıları ve kürkleriyle bilinen Ersoy'un kolundaki çantasına ne kadar ödedeği ise merak konusu oldu.