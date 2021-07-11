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    Elde var servet! Biri Nicki Minaj’da öbürü de Bülent Ersoy’da...

    Lüks takıları ve kürkleriyle bilinen Bülent Ersoy, bu kez Fendi marka çantasıyla dikkat çekti. Sadece iki tane özel olarak üretilen çantanın biri ABD’li şarkıcı Nicki Minaj’da öbürü de Bülent Ersoy’da...

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Efendi ol Nicki!

    Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Pendik'te bir açılışa katıldı. Kurdele kesimini besmele ve dualarla gerçekleştiren Bülent Ersoy, Dolce Gabbana kostümünü, paha biçilmez pırlantalarıyla tamamladı. Diva'nın Fendi marka çantası da dikkatlerden kaçmadı.

    DİVA FARKINI YİNE GÖSTERDİ
    Ersoy'un taşıdığı çantanın dünyada sadece iki adet olduğu, bir diğerinin ise Amerikalı şarkıcı Nicki Minaj'da olduğu öğrenildi. Lüks takıları ve kürkleriyle bilinen Ersoy'un kolundaki çantasına ne kadar ödedeği ise merak konusu oldu.


    Fendi ile iş birliği yapan Nicki Minaj, kapsül koleksiyon için Silvia Venturini Fendi ve tasarım ekibiyle birlikte çalışmıştı.


    Kıyafetleri, gözlükleri ve çantaları için çok para harcayan Bülent Ersoy, önceki gün katıldığı açılışta yine üzerinde servet taşıdı.



        "BENİMLE İLGİSİ YOK"
        Bu arada geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren İlyas Tetik'in prensipte anlaştığı TV programındaki işine Bülent Ersoy'un son verdirdiği yazılmıştı. Bu konuyla ilgili de konuşan Ersoy, "Benimle bir alakası yok. Çok kıymetli bir kemaniydi. Oğluyla konuştum, başsağlığı diledim. İşleri ters gitmiş, iflas etmiş galiba. Çok onurlu ve gururlu biriydi" dedi.

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