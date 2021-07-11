Bir Zamanlar Çukurova’dan İspanya rekoru

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Türkiye'deki başarısını yurt dışına da taşıdı. Yayınlandığı 3 sezon boyunca zirveden inmeyen 'Bir Zamanlar Çukurova' şimdi de İspanya'da reytinglerin zirvesine yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.
İLK BÖLÜMÜYLE SALLADI
'Bir Zamanlar Çukurova' yayın hayatına başladığı İspanya'da son sekiz yılın reyting rekorunu kırdı. 5 Temmuz Pazartesi akşamı Antena 3 kanalında ilk bölümüyle ekrana gelen dizi, günlük diziler arasında en yüksek izlenme payına ulaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova', elde ettiği 13.8 izlenme payı ile yayınlandığı Antena 3 kanalının reytinglerine de büyük bir sıçrama yaşattı.
ATV'DE 4. SEZON
Dizi, ekran başındakilerin %51'i tarafından izlenerek toplam 1 milyon 274 bin kişiye ulaştı. Güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı her ülkede beğeni ile takip edilen dizi, bugüne dek 50'den fazla ülkeye ulaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da atv ekranında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.
Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alan dizide birçok ünlü isim rol alıyor.