Bir Zamanlar Çukurova’dan İspanya rekoru





ATV'DE 4. SEZON

Dizi, ekran başındakilerin %51'i tarafından izlenerek toplam 1 milyon 274 bin kişiye ulaştı. Güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı her ülkede beğeni ile takip edilen dizi, bugüne dek 50'den fazla ülkeye ulaştı. 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da atv ekranında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.



Çukurova'nın bereketli topraklarında ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkı konu alan dizide birçok ünlü isim rol alıyor.

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