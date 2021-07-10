Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti

SEÇİL'E ÖZLEM CHLOE'YE SİTEM

Serdar Ortaç, önceki gece Kozyatağı Mon Amour'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için, "Kendisini özlüyorum. Güzel bir ilişkimiz oldu" dedi. Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan sorulunca da "Bana dava açtı. Hiç beklemezdim. Ne alacak evdeki kanepeyi mi?" diyerek sitem etti. Aydın HAMZA.