Ünlü oyuncu Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Markanın yaratıcısı Merve Üründül, "Ece, cool tarzıyla yakından takip ettiğimiz, ikonik biri. Markamı kurarken de giydirmeyi hayal ettiğim kişiydi" dedi.
BERKAY KARNAVALI
Sevilen popçu Berkay yeni şarkısı "Karnaval" ile yaz sürprizi yaptı. Konserlerine başlayacak olan Berkay, "Karnaval"ın çıkışıyla yaz sezonunda toplam 50 bin km'den fazla yol gidip 300 bin hayranıyla buluşacak.
SEÇİL'E ÖZLEM CHLOE'YE SİTEM
Serdar Ortaç, önceki gece Kozyatağı Mon Amour'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için, "Kendisini özlüyorum. Güzel bir ilişkimiz oldu" dedi. Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan sorulunca da "Bana dava açtı. Hiç beklemezdim. Ne alacak evdeki kanepeyi mi?" diyerek sitem etti. Aydın HAMZA.