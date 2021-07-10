Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti

    Ünlü oyuncu Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Markanın yaratıcısı Merve Üründül, "Ece, cool tarzıyla yakından takip ettiğimiz, ikonik biri. Markamı kurarken de giydirmeyi hayal ettiğim kişiydi" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 10 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    İkonik Ece

    Ünlü oyuncu Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti. Markanın yaratıcısı Merve Üründül, "Ece, cool tarzıyla yakından takip ettiğimiz, ikonik biri. Markamı kurarken de giydirmeyi hayal ettiğim kişiydi" dedi.

    BERKAY KARNAVALI
    Sevilen popçu Berkay yeni şarkısı "Karnaval" ile yaz sürprizi yaptı. Konserlerine başlayacak olan Berkay, "Karnaval"ın çıkışıyla yaz sezonunda toplam 50 bin km'den fazla yol gidip 300 bin hayranıyla buluşacak.

    SEÇİL'E ÖZLEM CHLOE'YE SİTEM
    Serdar Ortaç, önceki gece Kozyatağı Mon Amour'da sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür için, "Kendisini özlüyorum. Güzel bir ilişkimiz oldu" dedi. Şarkıcı, eski eşi Chloe Loughnan sorulunca da "Bana dava açtı. Hiç beklemezdim. Ne alacak evdeki kanepeyi mi?" diyerek sitem etti. Aydın HAMZA.

        GÜLŞEN GÜMBÜR GÜMBÜR
        Konserlere         başlayan Gülşen, önceki gün Baltalimanı'nda objektiflere takıldı. Şu sıralar çok sıkı çalıştığını söyleyen Gülşen, "Yeni şarkılarla gümbür gümbür geliyorum" diyerek sevenlerine müjde verdi.

        AŞK DENİZİ
        Ünlü         oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in aşk hayatındaki hıza yetişilemiyor. Önceki gün Bodrum'da bir derginin açılışına katılan oyuncu, yeni aşkıyla görüntülendi. İrlandalı yönetmen Thor Seavarsson ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu, sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Doğan SAVAŞ.

        TATİL KATALOĞU
        Güzel oyuncu Hatice Şendil, tatilden yaptığı renkli paylaşımlarla büyük beğeni topluyor. 37 yaşındaki Şendil, önceki gün de deniz kenarından bu pozunu paylaştı. Şık kıyafetiyle dikkat çeken oyuncuya, "Katalog çekiminden fırlamış gibisin" iltifatları yapıldı. Doğan SAVAŞ.

            KİTAP KURDU
            Oyuncu Özgü Kaya, tatilde de kitap tutkusundan vazgeçmiyor. Önceki akşam gün batımında lüks teknede kitap okuyan Kaya, bu renkli pozuna, "En sevdiğim anlardan biri" notu düştü. Doğan SAVAŞ.

            SON DURAK SALDA GÖLÜ
            Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesinin son adresi Burdur oldu. Seyahatte Pervin Ersoy ve Bilge Kuru'ya Sümer Ezgü, Seray Sever ve Osman Yeşilbaş gibi isimler de eşlik etti. Grup, Salda Gölü'nde renkli pozlar verdi.

            MANSUR ARK'TAN YOKLAMA
            Doksanlı             yılların sevilen ismi Mansur Ark, Türkbükü'ndeki Borsa On The Beach'te sahne aldı. Ark, misafirlere "İyice bronzlaşın yaz sonu yoklama yapacağım" diyerek güldürdü.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!
            Haberler Saklambaç Ece Sükan, Merarica Urban Couture markasının Capsule Koleksiyonu için objektif karşısına geçti