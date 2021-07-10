Duygu Sarışın'la aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddialarına ateş püskürdü

Bir dönem aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz hafta bir düğün töreninde denk gelmesiyle ikilinin barıştığı iddia edilmişti.

Hatta bazı çevrelere göre Sarıkaya ve Ulusoy tekne tatili planı bile yapmıştı. Uzun süre sessiz kalan Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'ın da bu iddialardan rahatsız olmasıyla şu açıklamayı yaptı:

"Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..."