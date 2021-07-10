Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Duygu Sarışın'la aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddialarına ateş püskürdü

    Duygu Sarışın’la aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddialarına ateş püskürdü: “Salın bizi kardeşim” Serenay Sarıkaya, Ulusoy'la barıştığı iddialarına sessiz kalmıştı.

    Duygusal patlama

    Bir dönem aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy'un geçtiğimiz hafta bir düğün töreninde denk gelmesiyle ikilinin barıştığı iddia edilmişti.

    Hatta bazı çevrelere göre Sarıkaya ve Ulusoy tekne tatili planı bile yapmıştı. Uzun süre sessiz kalan Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'ın da bu iddialardan rahatsız olmasıyla şu açıklamayı yaptı:

    "Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EGM'den 'bayram harçlığı' uyarısı!
    Haberler Saklambaç Duygu Sarışın'la aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddialarına ateş püskürdü