Mustafa Sandal, sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup ile tatilde

Popçu Mustafa Sandal, çocuklarıyla tatiline ara verip, soluğu sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup'un yanında aldı. İkili, önceki gün Bodrum'da TAKVİM objektifine yakalandı.

İlk kez birlikte tatilde görüntülenen ikili, Yalıkavak'ta bulunan Edition Otel'in Beach'inde keyif yaptı. Güneşten bunalan ikili denizde aşk dolu anlar yaşadı. Melis Sütşurup, taşlık denizden sahile dönmek isterken ayakları acıdı ve düşme tehlikesi geçirdi.

Yardımına koşan Musti, aşkını kolundan tutarak kıyıya çıkardı. 51 yaşındaki Mustafa Sandal'ın kendisinden 19 yaş küçük olan Melis Sütşurup'la aşkı bir dargın bir barışık devam ediyor.

ATTAN İNDİ MOTOSİKLETE BİNDİ

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, Bodrum tatilinde objektiflere takıldı. Önceki gün Gümüşlük'te görüntülenen yakışıklı oyuncuyu görenler, "Attan indi motosiklete bindi" esprisi yaptı.

TATİLDE ALIŞVERİŞ

Sibel Can, önceki gün Yalıkavak Marina'da alışveriş turundaydı. Teker teker mağazaları gezen sanatçı, maskesini bir an olsun çıkarmayarak kurallara uydu.

KAPLAN KEYİFTE



Oyuncu Meral Kaplan, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kızı Ela ile Gündoğan'da objektiflere takılan Kaplan'ın keyfi yerindeydi.

Ana-kız havuzda bol bol oyun oynayarak, hem serinledi hem keyiflendi.