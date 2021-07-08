Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi

    Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi. Bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen Yaşar, Diyarbakırlılar'ı mest ederken, "Sahnelere geri dönmek inanılmaz" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 8 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Sahne Ebru'nun

    Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi. Bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen Yaşar, Diyarbakırlılar'ı mest ederken, "Sahnelere geri dönmek inanılmaz" dedi.

    MİLYONLUK BAŞARI
    Tunacan Tuna, "Fena Karıştım" şarkısı ile beğeni topladı. YouTube'da yayınlanan klibiyle de 1 milyon barajını aştı.

    KAPISINDA ZİL BİLE YOK
    Oyuncu Tuvana Türkay, Women's     Style Türkiye dergisinin Temmuz sayısına röportaj verdi. Zamansız uyandırılmaya asla tahammül edemediğini söyleyen Tuvana Türkay, "Sırf bu sebeple evimin zili dahi yoktur, söktürdüm" dedi.

        STRESİNİ AT IYOR
        Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu, binicilikte de oldukça iddialı. Ata binerek günlük yaşamın stresini attığını söyleyen tescilli güzel, "At üzerinde tarif edilemez duygular yaşıyorum. Stresimi alıyor ve pozitif düşünmemi sağlıyor" dedi.

        HAVUZ SOHBETİ
        Sosyetik Ayşe Kucuroğlu ve Bennu Gerede, Çeşme tatillerine devam ediyorlar. İki güzel, önceki gün kaldıkları otelin havuz başında koyu bir sohbete daldı. Gerede ve Kucuroğlu, havuz selfie'si yapmayı ihmal etmedi.

        GÜNEŞ KORKUSU
        Sosyal         medyanın en renkli isimlerinden Dilara Öztunç, önceki gün sevimli köpeğiyle bu pozunu paylaştı. Beyaz teniyle güneşten korunmaya çalışan güzel oyuncunun, şemsiyeli tedbir aldığı görüldü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Allah bunların eline insanı düşürmesin
        Haberler Saklambaç Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi