Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, normalleşme sonrası ilk konserini Sahne Diyarbakır adlı mekanda verdi. Bin 500 kişiye şarkılarını söyleyen Yaşar, Diyarbakırlılar'ı mest ederken, "Sahnelere geri dönmek inanılmaz" dedi.
MİLYONLUK BAŞARI
Tunacan Tuna, "Fena Karıştım" şarkısı ile beğeni topladı. YouTube'da yayınlanan klibiyle de 1 milyon barajını aştı.
KAPISINDA ZİL BİLE YOK
Oyuncu Tuvana Türkay, Women's Style Türkiye dergisinin Temmuz sayısına röportaj verdi. Zamansız uyandırılmaya asla tahammül edemediğini söyleyen Tuvana Türkay, "Sırf bu sebeple evimin zili dahi yoktur, söktürdüm" dedi.