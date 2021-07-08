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    "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı

    15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan “15/07 Şafak Vakti” filminden set arkası ilk kareler yayınlandı. Fragmanıyla ağlatan film, hikâyesi, oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek.

    Ağlatan destan

    15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı. Fragmanıyla ağlatan film, hikâyesi, oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek.

    Film Türkiye genelinde 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gösterime girecek. Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 24 bin metrekarelik platoda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylar birebir yansıtıldı.

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    Allah bunların eline insanı düşürmesin
    Haberler Saklambaç "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı