Tuğçe Bayat'tan 'filtresiz' imalı paylaşım! Gözler photoshoplu poz veren ünlülere çevrildi...

Sosyal medya, güzellik algısını alt üst etti! Photoshop uygulamaları ile birçok insan kendi fotoğraflarını değiştirdi. Kendisi değil adeta başka biri haline geldi. Hatta bu uygulamalar yüzünden milyonlar estetik cerrahlarının kapısına akın etti. Ancak Avrupa'da ilk kez Norveç bu uygulamaya bir kriter getirdi. Buna göre photoshop yapılan fotonun altına eğer photoshop olduğu belirtilmezse ceza verileceği öğrenildi.