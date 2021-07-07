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    Tuğçe Bayat'tan 'filtresiz' imalı paylaşım! Gözler photoshoplu poz veren ünlülere çevrildi...

    Oyuncu Tuğçe Bayat, filtresiz fotoğraf paylaştı. “Norveç yasalarına uygun” diye yazdı! Gözler ise sosyal medyada photoshoplu poz veren ünlülere odaklandı!

    Photoşok!

    Sosyal medya, güzellik algısını alt üst etti! Photoshop uygulamaları ile birçok insan kendi fotoğraflarını değiştirdi. Kendisi değil adeta başka biri haline geldi. Hatta bu uygulamalar yüzünden milyonlar estetik cerrahlarının kapısına akın etti. Ancak Avrupa'da ilk kez Norveç bu uygulamaya bir kriter getirdi. Buna göre photoshop yapılan fotonun altına eğer photoshop olduğu belirtilmezse ceza verileceği öğrenildi.



    İşte ünlü oyuncu Tuğçe Bayat bu gelişme üzerinden filtresiz fotoğraf paylaştı. Paylaşımın altına "Norveç yasalarına aykırı davranmak istemem" diye imalı bir not düştü.

    Tuğçe'nin bu göndermesi akıllara ise photoshop hastası ünlüleri getirdi! Gözler özellikle Instagram'da fotoğrafları üzerinde oynama yapan ünlülere çevrildi.

    Şimdi herkes photoshop güzellerinin vereceği tepkiyi merak ediyor.



    İvana Sert, Hülya Avşar ve Deniz Seki photoshop hilelerini abartan ünlüler arasında.
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        Haberler Saklambaç Tuğçe Bayat'tan 'filtresiz' imalı paylaşım! Gözler photoshoplu poz veren ünlülere çevrildi...