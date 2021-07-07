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    Halkın güzeli Azra Akın! Alçak gönüllü haliyle herkesi mest etti...

    Ünlüler, sosyetik beachler’e akın etti! Dünya güzeli Azra Akın ise oğlu ile halk plajına gitti. Sıradan bir şezlonga yerleşti. Alçak gönüllü halleriyle herkesi mest etti...

    Halkın güzeli
    Bodrum ve Çeşme'deki sosyetik beach'ler cep yaktı. Sanat ve sosyete dünyasının ünü isimleri de bu plajlarda görünmek için günler öncesinden rezervasyon yaptırdı. Ancak bazı ünlüler oldukça mütevazı davrandı.



    Onlar arasında Dünya Güzeli seçilen Azra Akın da var... Akın, oğlu Doruk ile Bodrum'a gitti. Pahalı plajlar yerine halk plajını tercih etti. Şezlonga havlusunu serip oğluyla mısır yedi. Görenler "Yüzü de kalbi de çok güzel. Ne kadar mütevazı" dedi...
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    Haberler Saklambaç Halkın güzeli Azra Akın! Alçak gönüllü haliyle herkesi mest etti...