"Benim O" adını verdiği single'ıyla fırtınalar estiren Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz & Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu. Aşkla ilgili konuşan güzel şarkıcı, "Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duyguya dönüşüyor" dedi.
SÜPER AJDA
Yalıkavak Günay Restaurant'ta önceki gün Ajda Pekkan rüzgarı esti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Ajda Pekkan, değişimiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki Süperstar, "Sahnede kendimi buluyorum" dedi.
YILDIZLAŞTI
Sanatçı İzzet Yıldızhan, Crowne Plaza Florya'da Başak-Yunus Ersan çiftinin düğününde sahne aldı. Sevilen şarkıcı, 2 saatlik sahne süresince 3 kostüm değiştirdi.