"Benim O" adını verdiği single'ıyla fırtınalar estiren Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz & Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu. Aşkla ilgili konuşan güzel şarkıcı, "Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duyguya dönüşüyor" dedi.