Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz/Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu

    "Benim O" adını verdiği single'ıyla fırtınalar estiren Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz & Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu. Aşkla ilgili konuşan güzel şarkıcı, "Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duyguya dönüşüyor" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 6 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Yurt'tan aşk tarifi

    "Benim O" adını verdiği single'ıyla fırtınalar estiren Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz & Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu. Aşkla ilgili konuşan güzel şarkıcı, "Her ne kadar aşk dengesiz bir ruh hali olsa da doğru kişiyle bir araya geldiğinizde tarif edilemez güzellikte bir duyguya dönüşüyor" dedi.

    SÜPER AJDA
    Yalıkavak Günay Restaurant'ta önceki     gün Ajda Pekkan rüzgarı esti. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Ajda Pekkan, değişimiyle dikkat çekti. 75 yaşındaki Süperstar, "Sahnede kendimi buluyorum" dedi.

    YILDIZLAŞTI
    Sanatçı İzzet Yıldızhan,     Crowne Plaza Florya'da Başak-Yunus Ersan çiftinin düğününde sahne aldı. Sevilen şarkıcı, 2 saatlik sahne süresince 3 kostüm değiştirdi.

        GÖZLÜKLERE GÖZ KOYDU!
        Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar, tatilden renkli anlarını sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor. Kardelen Hanım, önceki gün sevimli oğluyla teknede neşeli anlar yaşadı. Annesinin ilginç gözlüklerine göz koyan sevimli afacan herkesi güldürdü.

        YİĞİT ALİ TATİLDE
        Oyuncu Seda Güven,         eşi Ali Güzel ve oğlu Yiğit Ali ile Bodrum'daydı. Yalıkavak Moon Beach'te görüntülenen Güven'in neşesi objektife yansıdı.

        BOL ÖPÜCÜK
        Oyuncu Sedef Avcı,         önceki gün oğlu Can ile bu pozunu paylaştı. Tatilde olan Avcı, karesine "Bol öpücüklü pazar" notu düştü.

            NE DİOR'SUN ÖZGE!
            Özge             Ulusoy, Christian Dior marka mayosunu giyindi. Poz verdi. "Mayomun markasını tahmin ediyoruz" şeklinde bir ifade kullanınca takipçileri ayar verdi: Çok uyanıksın Özge!

            YENİ FENOMEN 'BAŞ BELASI'
            Atv'nin             reyting rekoru kıran yapımlarına bir yenisi daha eklendi. 'Baş Belası' pazar akşamı üçüncü bölümüyle ekrana geldi. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli ve sürükleyici hikayesi izleyenleri ekrana bağladı. Dizi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Twitter'da #BaşBelası etiketiyle en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. Baş Belası, 4. bölümüyle 11 Temmuz akşamı atv ekranlarında olacak...

            ALKIŞLARIN SİMGESİ OLDU
            Simge, Sağın, Musa Göçmen yönetimindeki Senfonik Orkestra Konseri ile Antalyalılar'ı mest etti... Güzel sanatçı, şarkıları ve şovları ile kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Alkışlar karşısında mutluluğunu şu sözlerle anlattı: Bu alkışlar benim ne kadar doğru yolda olduğumu gösteriyor.

                İTALYA'DAN DOĞUBAYAZIT'A SANAT KÖPRÜSÜ
                İş insanı Hikmet Eraslan, sanat koleksiyonunu memleketine taşıdı. Eraslan'ın İtalyan ressamların orijinal eserlerinden oluşan 58 adet yağlı boya tablosu, Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde bulunan İshak Paşa Sarayı'nda sergilenmeye başlandı. Ünlü iş insanı serginin açılışından sonra ressam Ahmet Güneştekin'le birlikte bir resim atölyesi düzenledi. Çalışmaya 40 çocuk katıldı. Hikmet Eraslan, "İtalya'dan Doğubayazıt'a tam anlamıyla bir sanat köprüsü kurduk. Sanatı doğduğum topraklara taşıdığım için çok mutluyum" diye konuştu.

                GÜZEL REKLAM
                Model                 Cansu Taşkın önceki gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Gazeteciler geçtiğimiz haftaki makyajsız halini hatırlattı. Bunun üzerine ilginç bir açıklama yaptı. Cansu Taşkın, "Makyajsız paylaştığınız fotoğraflarım sayesinde ünlü iki markanın reklam yüzü oldum. Size ne kadar teşekkür etsem azdır" ifadesini kullandı.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Milyonlara yüzde 8.45 zam
                Haberler Saklambaç Tuğba Yurt, Snob Magazin Dergisi'nin Temmuz/Ağustos sayısına özel açıklamalarda bulundu