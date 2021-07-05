Seda Sayan, yüzüne Fransız askısı yaptırdı gören tanıyamadı! Serap Paköz de kendini askıya aldı!

Seda Sayan geçtiğimiz aylarda Fransız askısının büyüsüne kapıldı! Kaşlarını kaldırttı. Yüzünün her yerine dolgu yaptırdı. 58 yaşındaki sanatçıyı görenler tanıyamadı.
Sayan'ın gergin ve mimiksiz yüzünü görenler şoka uğradı. Bazı ünlüler ise Sayan'ın tekniğine Fransız kalmadı! Son olarak sunucu Serap Paköz aynı işlem için Sayan'ın estetik doktorunun kapısını çaldı.
Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullandı.