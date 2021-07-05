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    Seda Sayan, yüzüne Fransız askısı yaptırdı gören tanıyamadı! Serap Paköz de kendini askıya aldı!

    Seda Sayan, yüzüne Fransız askısı yaptırdı! Gören tanıyamadı! Sayan'ın gergin ve mimiksiz yüzünü görenler şoka uğradı. Ünlüler ise bu estetik uygulamasına Fransız kalmadı! Serap Paköz de kendini askıya aldı!

    Fransız kalmadı

    Seda Sayan geçtiğimiz aylarda Fransız askısının büyüsüne kapıldı! Kaşlarını kaldırttı. Yüzünün her yerine dolgu yaptırdı. 58 yaşındaki sanatçıyı görenler tanıyamadı.

    Sayan'ın gergin ve mimiksiz yüzünü görenler şoka uğradı. Bazı ünlüler ise Sayan'ın tekniğine Fransız kalmadı! Son olarak sunucu Serap Paköz aynı işlem için Sayan'ın estetik doktorunun kapısını çaldı.

    Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı. Daha bir saat oldu. Aşırı şiş... Siz bir de bir hafta sonra görün... Ellerine sağlık Cem'ciğim... Sevgili Seda Sayan, Miami'den aradı Cem'i" ifadelerini kullandı.

        Ardından operasyon sonrası bir görüntüsünü daha yayınlayan Serap Paköz, son durumunu takipçileriyle paylaştı.

        Sunucu, "Günaydın... Operasyondan 12 saat sonra... Gece sorunsuz geçti. Her saat iyiye gidiyor" dedi.

        YER ÇEKİMİNE MEYDAN OKUDU!
        Takipçileri ise Paköz'ün gönderisine, esprili yorumlar yaptı.

            Ünlü komedyen Sefa Doğanay da yüzüne yapıştırdığı yara bantlarıyla bir fotoğraf paylaştı. Paköz'ü ti'ye aldı. Doğanay komik karesine, "Fransız askılarımla gerçeğin peşindeyim. Bir ben eksiktim" diyerek herkesi güldürdü.

            Paköz de espriler karşısında "Fransız askısı yaptırdım. Yer çekimine yenik düşen yüzünüzü yukarı çekiyorlar" ifadesini kullandı. Sosyal medyayı salladı.

            FRANSIZ ASKISI NEDİR?


                Fransız Askılama Yöntemi, ameliyatsız bir yüz germe-yüz askılama işlemi olarak biliniyor. İçi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi sağlanıyor. Şu sıralar dünyadaki en trend estetik işlemlerinden biri....
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                Haberler Saklambaç Seda Sayan, yüzüne Fransız askısı yaptırdı gören tanıyamadı! Serap Paköz de kendini askıya aldı!