Beşiktaşlılar Ankara'da "Şampiyon Sensin" kutlaması yaptı

İLK 8 GARANTİLİ ŞARKI

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, İstanbul'da ortaya çıktı. İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift akşam yemeğinden sonra Markalar Sokağı'nda tur attı. Lüks mağazalardan bol bol alışveriş yaptı. Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akçıl'ın gündeminde ise Milli Takımımız için yapmayı planladığı beste vardı. Akçıl, "Euro 2020'de olmadı ama dünya kupasında takımımızı ateşleyecek ve başarı getirecek bir şarkı yapacağım. Bu konuda çok ama çok iddialıyım. ilk 8 garantili şarkı yapacağım" ifadesini kullandı.