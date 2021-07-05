Beşiktaşlılar Ankara'da "Şampiyon Sensin" kutlaması yaptı. Gecede sahne alan Gülşen, siyahbeyaz kıyafet giydi. Metin Arolat da Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı Restaurant'daydı. Merve Özbey ise güçlü sesiyle Bursa'daki Makara Bademli isimli mekanda sahne aldı.
ÇİKOLATA ÇAĞLA
Çeşme'de tatiline devam eden Çağla Şıkel, önceki gün havuz keyfi yaptı. Bronz teniyle aynı tonda bir mayo tercih eden güzel sunucuya, takipçileri "Çikolata Çağla" yorumları yaptı.
KARİZMA DALGIÇ
Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün paylaştığı bu pozla dalış tutkusunu gözler önüne serdi. Ailesiyle Ege'de tatilde olan Düzyatan, "Karizma dalgıç" dedirtti.