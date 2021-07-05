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    Beşiktaşlılar Ankara'da "Şampiyon Sensin" kutlaması yaptı

    Beşiktaşlılar Ankara'da "Şampiyon Sensin" kutlaması yaptı. Gecede sahne alan Gülşen, siyahbeyaz kıyafet giydi. Metin Arolat da Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı Restaurant'daydı. Merve Özbey ise güçlü sesiyle Bursa'daki Makara Bademli isimli mekanda sahne aldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 5 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Şov başladı

    Beşiktaşlılar Ankara'da "Şampiyon Sensin" kutlaması yaptı. Gecede sahne alan Gülşen, siyahbeyaz kıyafet giydi. Metin Arolat da Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı Restaurant'daydı. Merve Özbey ise güçlü sesiyle Bursa'daki Makara Bademli isimli mekanda sahne aldı.

    ÇİKOLATA ÇAĞLA
    Çeşme'de tatiline devam eden Çağla Şıkel, önceki gün havuz keyfi yaptı. Bronz teniyle aynı tonda bir mayo tercih eden güzel sunucuya, takipçileri "Çikolata Çağla" yorumları yaptı.

    KARİZMA DALGIÇ
    Yakışıklı oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün paylaştığı bu pozla dalış tutkusunu gözler önüne serdi. Ailesiyle Ege'de tatilde olan Düzyatan, "Karizma dalgıç" dedirtti.

        SIRRI ÇÖZÜLDÜ
        Önceki gün Bodrum'dan paylaştığı fotoğrafla dikkat çeken Irmak Ünal, form sırrını paylaştı. 44 yaşındaki Ünal, "Her gün ağırlık çalışıp, yürüyüş yapıyorum. Kırmızı et, ekmek ve tatlıdan uzak duruyorum" dedi.

        4 KİŞİLİK TATİL
        İş insanı Murat Aşık ve eşi Gökçen Paprika, geçtiğimiz gün Türkbükü'nde bulunan Borsa On The Beach'te görüntülendi. İkizlerine 6 aylık hamile olan Paprika, doktor tavsiyesi üzerine günde 3 saat yüzdüğünü söyledi. Ünlü işletmecinin ikizlerinin birinin kız diğerinin ise erkek olduğu öğrenildi.

        MONACO'YU FETHETTİLER
        Ünlü sunucu ve manken Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un ayağı yere değmedi. Geçtiğimiz hafta ABD'den gelen çift şimdi de tatil için Monaco'ya gitti. Şallı ile eşi adeta şehrin altını üstüne getirdi. Önce helikopter ile şehri havadan turlayan ikili daha sonra karadan kentin popüler yerlerini gezdi. Hafta sonu ise Monte Carlo Beach'te denize girip serinledi. Şehrin en popüler restoranlarından biri olan Casino Monte Carlo'da yemek yiyen ikilinin tatilinin birkaç gün daha süreceği öğrenildi.

            BİR BAŞKA FERYAL
            Sosyetik iş kadını Feryal Gülman da teknede fotoğraf çektirme modasına uydu. 57 yaşındaki Gülman, önceki gün Fethiye tatilinden paylaştığı pozuyla genç kızlara taş çıkardı. Sosyetik iş kadınının "Yıllara meydan okuyorum" dercesine verdiği pozu binlerce beğeni aldı.

            BABA OĞUL TATİLİ
            Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, oğlu Erem ile birlikte tatile çıktı. Tatil için Ege'yi tercih eden Evginler'in ilk durağı Kuşadası oldu. Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden Murat Evgin ile oğlu, Efes Arkeoloji Müzesi ve Meryem Ana'nın Evi'ni gezdi. Zafer Tanrıçası Nike'ın kabartmasının önünde fotoğraflar çektirdi.

            İLK 8 GARANTİLİ ŞARKI
            Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve eşi Burcu Kıratlı, İstanbul'da ortaya çıktı. İstinyePark'da objektiflere takıldı. Çift akşam yemeğinden sonra Markalar Sokağı'nda tur attı. Lüks mağazalardan bol bol alışveriş yaptı. Kendilerini görüntüleyen muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Akçıl'ın gündeminde ise Milli Takımımız için yapmayı planladığı beste vardı. Akçıl, "Euro 2020'de olmadı ama dünya kupasında takımımızı ateşleyecek ve başarı getirecek bir şarkı yapacağım. Bu konuda çok ama çok iddialıyım. ilk 8 garantili şarkı yapacağım" ifadesini kullandı.
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