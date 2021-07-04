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    Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı

    Sosyetik Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü’nde objektiflere takıldı. Sürat teknesi ile Türkbükü ve çevresindeki adaları gezen sosyetik aile, tepki çekti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 4 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Son sürat tehlike

    Sosyetik Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Sürat teknesi ile Türkbükü ve çevresindeki adaları gezen sosyetik aile, tepki çekti. Denizdeki kalabalığa aldırmadan süret teknesini oğluna sürdüren Tezman, "Pes" dedirtti. Küçük Tezman'ı tekneyi kullanırken görenler büyük tepki gösterdi.

    TEDBİRLİ MELİS
    Güzel oyuncu Melis Sezen, Yalıkavak'taki Villa Azur'da objektife takıldı. Beyaz tenli oyuncu, iskeleye çıkar çıkmaz koruyucu kremlerini sürerek tedbiri elden bırakmadı.

    ONUN ADI NEFİSE
    Nefise Karatay'dan bikini şov! 45 yaşındaki güzel oyuncu, tatil pozuyla genç kızlara taş çıkardı. Bir çocuk annesi Karatay'ın pozuna, "Nefise nefis görünüyor" yorumları yapıldı.

        MİNİK TIRTIL 'ANNE' DEDİ
        Oyuncu Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ve kızı Eva Luna'yla         bu pozunu paylaştı. Mutluluktan havalara uçan Özder, altına şu notu düştü: "Benim minik tırtılım bugün anne dedi. Bir kelime ki dünyaları verirsin hiç düşünmeden."

        FUNDA ARAR SEZONU AÇTI
        Günay Restaurant, önceki gün yeni adresi Bodrum Yalıkavak'ta Funda Arar ve Kubat ile sevenlerine kapılarını açtı. Kırmızı kıyafetiyle sahneye çıkan Arar, "Bu gece bir buçuk senenin acısını çıkaracağız" dedi.

        PHOTOSHOP GÖNDERMESİ
        Çeşme'de tatilde olan İrem Derici, önceki gün yaptığı paylaşımla kendine güvenini gözler önüne serdi. Mayolu pozunu takipçileriyle paylaşan Derici, "Şop değil alın teri" notu düşerek, Photoshop'çu ünlülere gönderme yaptı.

            PLAJDA DEFİLE YAPTI
            Hacı Sabancı ile evlilik hazırlıkları yapan Nazlı Kayı, Ege tatilini defileye çevirdi. Sosyetik güzel, önceki gün bu şık kıyafetiyle de plajda tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı.

            STORY ATMADIK, SAHAYA İNDİK!
            Yerli ve milli bir tasarım olan yapay zeka Enigma'nın projesi olan 'Artı' dizisinin proje sahibi Burak Arslan, dijital köy okulları çalışması için Ağrı'nın Ekincek köyünde çocuklarla buluştu. Arslan, 100'e yakın tablet, binden fazla kitap, 3 Bin GB internet ve kolilerce çikolata ile köy çocuklarıyla bir araya geldi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

            AÇSANA BEN BELLA
            Dünyaca             ünlü model Bella Hadid ve Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın dostluğu tam gaz devam ediyor. Hadid, önceki gün Alaş'ı FaceTime üzerinden aradığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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            Haberler Saklambaç Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı