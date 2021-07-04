Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı

STORY ATMADIK, SAHAYA İNDİK!

Yerli ve milli bir tasarım olan yapay zeka Enigma'nın projesi olan 'Artı' dizisinin proje sahibi Burak Arslan, dijital köy okulları çalışması için Ağrı'nın Ekincek köyünde çocuklarla buluştu. Arslan, 100'e yakın tablet, binden fazla kitap, 3 Bin GB internet ve kolilerce çikolata ile köy çocuklarıyla bir araya geldi. Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.