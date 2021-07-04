Sosyetik Selim Tezman, önceki gün eşi Sibel Tezman ve oğlu ile birlikte Türkbükü'nde objektiflere takıldı. Sürat teknesi ile Türkbükü ve çevresindeki adaları gezen sosyetik aile, tepki çekti. Denizdeki kalabalığa aldırmadan süret teknesini oğluna sürdüren Tezman, "Pes" dedirtti. Küçük Tezman'ı tekneyi kullanırken görenler büyük tepki gösterdi.
TEDBİRLİ MELİS
Güzel oyuncu Melis Sezen, Yalıkavak'taki Villa Azur'da objektife takıldı. Beyaz tenli oyuncu, iskeleye çıkar çıkmaz koruyucu kremlerini sürerek tedbiri elden bırakmadı.
ONUN ADI NEFİSE
Nefise Karatay'dan bikini şov! 45 yaşındaki güzel oyuncu, tatil pozuyla genç kızlara taş çıkardı. Bir çocuk annesi Karatay'ın pozuna, "Nefise nefis görünüyor" yorumları yapıldı.