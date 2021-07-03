Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti. Bodrum'da Titanic Deluxe Hotel'de iddialı pozlar veren Bekiroğlu, bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuk serüvenine lise yıllarında başladığını söyleyen Bekiroğlu, "O yüzden liseyi ve üniversiteyi oyunculukla beraber yürüttüm. Çok zor ve yorucuydu ama insan yeter ki sevdiği işi yapsın" dedi.
TİLKİ'YE GÖNDERME
Şarkıcı Begüm Polat önceki gün Sortie'deki Kaşıbeyaz Kebap'taydı. Polat, 'Eurovison'da Türkiye'yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum' çıkışı yapan Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı. Polat "Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz" dedi.
YALNIZ KALDI
Kadir Doğulu, önceki gün Etiler'de tek başınaydı. Yakışıklı oyuncu, eşi Neslihan Atagül'ün ailesiyle tatilde olduğunu söyledi.