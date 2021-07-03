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    Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti

    Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti. Bodrum’da Titanic Deluxe Hotel’de iddialı pozlar veren Bekiroğlu, bilinmeyenlerini anlattı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 3 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Hem okula hem sete

    Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti. Bodrum'da Titanic Deluxe Hotel'de iddialı pozlar veren Bekiroğlu, bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuk serüvenine lise yıllarında başladığını söyleyen Bekiroğlu, "O yüzden liseyi ve üniversiteyi oyunculukla beraber yürüttüm. Çok zor ve yorucuydu ama insan yeter ki sevdiği işi yapsın" dedi.

    TİLKİ'YE GÖNDERME
    Şarkıcı     Begüm Polat önceki gün Sortie'deki Kaşıbeyaz Kebap'taydı. Polat, 'Eurovison'da Türkiye'yi lokal bir şarkıcı olarak temsil etmek istemiyorum' çıkışı yapan Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı. Polat "Dünya starlarını taklit ederek dünya starı olunmaz" dedi.

    YALNIZ KALDI
    Kadir Doğulu, önceki gün Etiler'de tek başınaydı. Yakışıklı oyuncu, eşi Neslihan Atagül'ün ailesiyle tatilde olduğunu söyledi.

        HER HALİ GÜZEL
        Hülya Avşar,         önceki gün Instagram'da paylaştığı bu pozuyla cesaretini konuşturdu. 57 yaşındaki Avşar Kızı'na göğüs dekolteli ve makyajsız paylaşımı sonrasında "Senin her halin güzel" iltifatları yağdı.

        İTİRAF GELDİ!
        Oyuncu         Selin Şekerci, Zorlu AVM'de görüntülendi. İbrahim Selim ile hakkında çıkan aşk iddialarını cevaplayan Selin Şekerci, "Evet haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel" diyerek aşkını itiraf etti.

        SİNEM MUCİZESİ
        Güzel         oyuncu Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ve altı aylık kızları Lalin'le tatil sezonunu açtı. Önceki gün deniz kenarından bu pozunu paylaşan Kobal, fit haliyle herkesi şaşırttı. Takipçileri Kobal'a "En formda anne" yorumları yağdırdı.

            ÇAPKIN KARTAL
            Bu sezon şampiyonluk kupasını evine götüren Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Ersin Destanoğlu, liglerin bitmesiyle birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Kız arkadaşıyla beraber tatil yapan başarılı kaleci, Highlight Hotel'deki Miya Beach'teydi. Destanoğlu, sevgilisiyle bol bol deniz keyfi yaptı.

            BÜŞRA AŞKA GELDİ
            Oyuncu Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay'la             aşk tatiline çıktı. Aşkının objektifine böyle gülümseyen Develi, ısrarlar üzerine Aktay'la bir pozunu da Instagram'da paylaştı.

            566 KİLOMETRELİK KLİP
            'Dünyadan             Uzak' ve 'Selamı Var' şarkılarıyla listeleri altüst eden Sakiler, yeni şarkılarının klibi için yollara düştü. Bir konser hikayesinin anlatıldığı klip çekimleri İstanbul'da başladı. İstanbul'dan Alaçatı'ya kadar 566 kilometrelik yolda kendileri için özel hazırlanan vip araçla başlayan çekimler Alaçatı sokaklarında devam etti. Sakiler yaklaşık 15 saat süren klip çekimi sonrası akşam Alaçatı'daki Hayal Kahvesi adlı mekanda sahne aldı. Başarılı grup sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

                ACEMİ DEDEKTİFLER İŞBAŞINDA!
                Ünlü                 oyuncular Sinan Çalışkanoğlu ve Nur Erkul, yeni komedi filmi "Çılgın Ortak"ta buluştu. İkilinin birbirine gıcık olan acemi dedektifler Serdar ve Aslıhan'ı canlandırdığı film, 16 Temmuz'dan itibaren sinema salonlarında kahkaha fırtınaları estirecek. Filmin, çok özel bir gişe rakamına ulaşacağı tahmin ediliyor.
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                Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti