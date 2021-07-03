Güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu, Laurentius dergisinin ikinci sayısı için objektif karşısına geçti

566 KİLOMETRELİK KLİP

'Dünyadan Uzak' ve 'Selamı Var' şarkılarıyla listeleri altüst eden Sakiler, yeni şarkılarının klibi için yollara düştü. Bir konser hikayesinin anlatıldığı klip çekimleri İstanbul'da başladı. İstanbul'dan Alaçatı'ya kadar 566 kilometrelik yolda kendileri için özel hazırlanan vip araçla başlayan çekimler Alaçatı sokaklarında devam etti. Sakiler yaklaşık 15 saat süren klip çekimi sonrası akşam Alaçatı'daki Hayal Kahvesi adlı mekanda sahne aldı. Başarılı grup sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.