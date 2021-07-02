Şenlik başlıyor: Maximum Uniq Açıkhava programı

BKM Yaz Etkinlikleri için geri sayım başladı. Temmuz'da kapılarını Maximum Kart adıyla açacak olan "Maximum Uniq Açıkhava", konser, tiyatro, stand-up gösteri ve açıkhava sinema programı ile yaz aylarında İstanbullular'ı coşturacak!
Kenan Doğulu, Haluk Levent, Cem Adrian, son dönemin yükselen genç sesi Melek Mosso, rap müziğin Türkiye'deki en güçlü temsilcisi olan Sagopa Kajmer, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio projesi ve yaptığı her şeye kendi yol açmış bir ekip olan Büyük Ev Ablukada Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA PROGRAMI
14 TEMMUZ
KENAN DOĞULU
17 TEMMUZ
ŞENER ŞEN - ZENGİN MUTFAĞI
29 TEMMUZ
CİMRİ
31 TEMMUZ
SAGOPA KAJMER
05 AĞUSTOS
DOĞU DEMİRKOL
07 AĞUSTOS
YAŞAMAYA DAİR
11 AĞUSTOS
CEM ADRIAN
20 AĞUSTOS
HALUK LEVENT
Kenan Doğulu, Haluk Levent, Cem Adrian, son dönemin yükselen genç sesi Melek Mosso, rap müziğin Türkiye'deki en güçlü temsilcisi olan Sagopa Kajmer, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio projesi ve yaptığı her şeye kendi yol açmış bir ekip olan Büyük Ev Ablukada Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.
MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA PROGRAMI
14 TEMMUZ
KENAN DOĞULU
17 TEMMUZ
ŞENER ŞEN - ZENGİN MUTFAĞI
29 TEMMUZ
CİMRİ
31 TEMMUZ
SAGOPA KAJMER
05 AĞUSTOS
DOĞU DEMİRKOL
07 AĞUSTOS
YAŞAMAYA DAİR
11 AĞUSTOS
CEM ADRIAN
20 AĞUSTOS
HALUK LEVENT