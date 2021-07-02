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    Şenlik başlıyor: Maximum Uniq Açıkhava programı

    BKM Yaz Etkinlikleri için geri sayım başladı. Temmuz'da kapılarını Maximum Kart adıyla açacak olan "Maximum Uniq Açıkhava", konser, tiyatro, stand-up gösteri ve açıkhava sinema programı ile yaz aylarında İstanbullular'ı coşturacak!

    Şenlik başlıyor
    BKM Yaz Etkinlikleri için geri sayım başladı. Temmuz'da kapılarını Maximum Kart adıyla açacak olan "Maximum Uniq Açıkhava", konser, tiyatro, stand-up gösteri ve açıkhava sinema programı ile yaz aylarında İstanbullular'ı coşturacak!

    Kenan Doğulu, Haluk Levent, Cem Adrian, son dönemin yükselen genç sesi Melek Mosso, rap müziğin Türkiye'deki en güçlü temsilcisi olan Sagopa Kajmer, Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio projesi ve yaptığı her şeye kendi yol açmış bir ekip olan Büyük Ev Ablukada Maximum Uniq Açıkhava'da hayranlarıyla buluşacak.

    MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA PROGRAMI

    14 TEMMUZ
    KENAN DOĞULU

    17 TEMMUZ
    ŞENER ŞEN - ZENGİN MUTFAĞI

    29 TEMMUZ
    CİMRİ

    31 TEMMUZ
    SAGOPA KAJMER

    05 AĞUSTOS
    DOĞU DEMİRKOL

    07 AĞUSTOS
    YAŞAMAYA DAİR

    11 AĞUSTOS
    CEM ADRIAN

    20 AĞUSTOS
    HALUK LEVENT
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    Haberler Saklambaç Şenlik başlıyor: Maximum Uniq Açıkhava programı