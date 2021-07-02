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    Mezuniyet turu! Bülent Serttaş kızı Miray ile Bebek'te

    Bülent Serttaş kızı Miray ile birlikte Amerikan marka lüks üstü açık otomobil ile Bebek'te görüntülendi. Oldukça keyifli görünen baba kız güzel havanın tadını çıkardı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Mezuniyet turu
    Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş kızı Miray ile birlikte Amerikan marka lüks üstü açık otomobil ile Bebek'te görüntülendi.

    Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı kutlayan Bülent Serttaş bu kez kızı ile güzel havayı değerlendirerek sahil turu attı.

    Oldukça keyifli görünen baba kız güzel havanın tadını çıkardı.




    Serttaş, sıcak havadan da etkilenmedi.
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    Haberler Saklambaç Mezuniyet turu! Bülent Serttaş kızı Miray ile Bebek'te