Mezuniyet turu! Bülent Serttaş kızı Miray ile Bebek'te

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş kızı Miray ile birlikte Amerikan marka lüks üstü açık otomobil ile Bebek'te görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı kutlayan Bülent Serttaş bu kez kızı ile güzel havayı değerlendirerek sahil turu attı.
Oldukça keyifli görünen baba kız güzel havanın tadını çıkardı.
Serttaş, sıcak havadan da etkilenmedi.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile lise mezunu olan kızı Miray'ı kutlayan Bülent Serttaş bu kez kızı ile güzel havayı değerlendirerek sahil turu attı.
Oldukça keyifli görünen baba kız güzel havanın tadını çıkardı.
Serttaş, sıcak havadan da etkilenmedi.