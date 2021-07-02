Hadise'den mahkemelik olduğu ablası Hülya Açıkgöz’e zeytin dalı





"ABLALIK YAPTI"

Buna duyarsız kalmayan Hadise de ablasının paylaşımını kendi hesabından takipçilerine duyurdu. Hülya Açıkgöz'ün acısını paylaşarak anlamlı bir harekete imza atan Hadise ile ablasının arasındaki buzların eridiği öğrenildi. Hadise'nin bu paylaşımından sonra sosyal medyada, "Büyüklük Hadise'de kalsın", "Ablasına ablalık dersi verdi" gibi yorumlar yapıldı.



Bu arada Hadise'nin, Yıldırım ayrılığında yaşadığı zor günlerde ablası yanında yoktu.