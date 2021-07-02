Hadise'den mahkemelik olduğu ablası Hülya Açıkgöz’e zeytin dalı

Eski menajeri ve ablası Hülya Açıkgöz'e 'hadise.com'u kendisine geri vermeyip satışa çıkardığı için dava açan Hadise'den anlamlı hareket. Kaan Yıldırım'la ayrıldıktan sonra ablasının yaptığı boynuzlu paylaşımla 'ihanet' iması yapmasını sineye çeken Hadise, aile olmanın gereğini yaptı ve ablasına zeytin dalı uzattı.
Hülya Açıkgöz, önceki gün hayatını kaybeden köpeği Rajan'ın bir fotoğrafını "Huzurla uyu canımız Rajan" notuyla paylaştı.
"ABLALIK YAPTI"
Buna duyarsız kalmayan Hadise de ablasının paylaşımını kendi hesabından takipçilerine duyurdu. Hülya Açıkgöz'ün acısını paylaşarak anlamlı bir harekete imza atan Hadise ile ablasının arasındaki buzların eridiği öğrenildi. Hadise'nin bu paylaşımından sonra sosyal medyada, "Büyüklük Hadise'de kalsın", "Ablasına ablalık dersi verdi" gibi yorumlar yapıldı.
Bu arada Hadise'nin, Yıldırım ayrılığında yaşadığı zor günlerde ablası yanında yoktu.
Abla Açıkgöz, bu paylaşımıyla 'ihanet' göndermesi yapmıştı.