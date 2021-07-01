Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin, liseyi bitirdi: Kıyafeti olay oldu

Sunucu Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, liseyi bitirdi. 17 yaşındaki Derin, mezuniyet töreni öncesi mutlu anlarını Instagram'da paylaştı. Talu'nun diplomasından çok cesur kıyafeti gündem oldu.
AKUSTİK SÜRPRIZ
Sortıe'de yaz sürprizinin ilki Hande Yener ve Berksan'dan geliyor... Sortie içinde Ello adında Lübnan restoranı açan ikili, Pazar günleri 10 kişiden oluşan orkestrasıyla akustik performans sergileyecekler.
YİNE EVLENDİLER
Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, "Vay Babam Vay" filmi için birlikte kamera karşısına geçti. 2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, filmde de evli bir çifti canlandırdı. "Vay Babam Vay" 16 Temmuz Cuma günü vizyona girecek.