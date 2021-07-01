Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin, liseyi bitirdi: Kıyafeti olay oldu

MÜJDEYİ VERDİ

Şarkıcı Şimal'dan güzel haber geldi. Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden Şimal, kanseri yendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren ünlü şarkıcı, kafasındaki peruğu çıkartıp "artık kurtuldum" dedi. Şimal yaptığı açıklamada, 'Test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm" dedi.