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    Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin, liseyi bitirdi: Kıyafeti olay oldu

    Sunucu Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, liseyi bitirdi. 17 yaşındaki Derin, mezuniyet töreni öncesi mutlu anlarını Instagram'da paylaştı. Talu'nun diplomasından çok cesur kıyafeti gündem oldu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 1 Temmuz tarihli Saklambaç haberleri.

    Mezuniyet kıyafeti!

    Sunucu Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, liseyi bitirdi. 17 yaşındaki Derin, mezuniyet töreni öncesi mutlu anlarını Instagram'da paylaştı. Talu'nun diplomasından çok cesur kıyafeti gündem oldu.

    AKUSTİK SÜRPRIZ
    Sortıe'de yaz sürprizinin ilki Hande Yener ve Berksan'dan geliyor... Sortie içinde Ello adında Lübnan restoranı açan ikili, Pazar günleri 10 kişiden oluşan orkestrasıyla akustik performans sergileyecekler.

    YİNE EVLENDİLER
    Ceyda Kasabalı-Fırat Albayram çifti, "Vay Babam Vay" filmi için birlikte kamera karşısına geçti. 2016 yılında evlenen iki ünlü oyuncu, filmde de evli bir çifti canlandırdı. "Vay Babam Vay" 16 Temmuz Cuma günü vizyona girecek.

        HEDEFİ BİN KİŞİ
        İş yaşamında da aktif biri olan İzzet Yıldızhan, Ekonomist dergisine konuştu. Sanatçı, "En büyük gayem istihdam sağlayan, birey olmak. Şu anda 500'ü aşkın çalışma arkadaşım var. Hedefim 2023 yılına kadar bu sayıyı 1000'e ulaştırmak" dedi.

        TATLI İSYAN
        Sevilen oyuncu Şükrü Özyıldız, önceki gün yüzleri gülümsetti. Formuna düşkünlüğüyle bilinen yakışıklı oyuncu, önüne getirilen tatlılara "Getirmeyin bunları" diyerek isyan etti.

        SİNEMADA ŞENLİK
        Sinema salonlarının yeniden izleyiciyle buluşmasını kutlayan Hann Yapım, yarın vizyona girecek Hababam Sınıfı Yaz Oyunları filminin ilk gün ve tüm seanslarını ücretsiz yaptı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği filmin satışa çıkan ilk 10 gün biletlerinin de bitme noktasına geldiği öğrenildi.

            HAVUZ BAŞI REKLAMI!
            Popçu Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, gösteriş tutkusundan vazgeçmiyor. Şahin, önceki gün havuz başından paylaştığı pozunda Christian Dior marka çantasını gözler önüne soktu. Şahin'e "Çanta gözüksün diye çok uğraştın mı" yorumları yapıldı.

            PLAJDA KONSER
            Emre Altuğ, önceki gün Çeşme'de bu pozu verdi. Deniz içerisindeki koltukta oturup şarkı söyleyen Altuğ'a "Plaj konserlerini başlattın" esprisi yapıldı.

            TADI DAMAĞINDA
            Oyuncu Rojda Demirer, tatiline bu pozla nokta koydu. Demirer, fotoğrafına "Tadı damağımda, tuzu tenimde, suyu saçımda kaldı. Yolcu yolunda gerek" notu düştü.

                AYŞE NAZLI BÜYÜDÜ
                Sanatçı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün kaldıkları otelin beach'inde görüntülenen şarkıcı ve kızı dostlarıyla sohbetteydi. Boyu annesini geçen 20 yaşındaki Ayşe Nazlı'nın değişimi dikkat çekti.

                GÜLEN ŞAHIN
                Son günlerin olay ismi Şevval Şahin'den manidar bir paylaşım geldi. Güzel model, üzerinde "Smiley" "gülen" yazan tişörtüyle her şeye rağmen gülüyorum mesajı verdi.

                MARAŞLI'NIN SIRRINI ÇÖZDÜ
                Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı"nın ekrana gelen bölümünde nefesler tutuldu. Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur, gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti. Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi.

                    MÜJDEYİ VERDİ
                    Şarkıcı Şimal'dan güzel haber geldi. Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden Şimal, kanseri yendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından müjdeyi veren ünlü şarkıcı, kafasındaki peruğu çıkartıp "artık kurtuldum" dedi. Şimal yaptığı açıklamada, 'Test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm" dedi.
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                    CHP iyice zıvanadan çıktı!
                    Haberler Saklambaç Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin, liseyi bitirdi: Kıyafeti olay oldu