Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası, Tüm Kişiler kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu!

MÜKEMMEL

İlk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran Kalp Yarası, Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasını izleyici ile buluşturmayı başardı. Dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi. Binlerce kişi, dizinin 'mükemmel' olduğuna dikket çekti.

BÜYÜK HEYECAN

Kalp Yarası ekibi ve oyuncuları, dizinin ilk bölümünü çekimlerin gerçekleştirildiği Hatay- Antakya'da birlikte izledi. Savon Hotel'de düzenlenen organizasyona ilk günden itibaren projeye büyük destek veren Hatay Valisi Rahmi Doğan, eşi Gülden Gülüzar Doğan ile birlikte katıldı. Organizasyonda ilk bölüm şerefine pasta kesildi.