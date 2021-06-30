Güzel oyuncu Fahriye Evcen, modada da başrolü kaptı

Fahriye Evcen, stiliyle adından söz ettirdi. Herkesin dikkatini çekti. O da tarzını tasarımlarına yansıtmaya karar verdi. Moda dünyasına gireceğini söyledi. "Bir süredir kendi koleksiyonumu hazırlıyorum. Çok heyecanlıyım. Elbise ve etekler ön planda olacak" dedi.