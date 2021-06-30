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    Güzel oyuncu Fahriye Evcen, modada da başrolü kaptı

    Fahriye Evcen, stiliyle adından söz ettirdi. Herkesin dikkatini çekti. O da tarzını tasarımlarına yansıtmaya karar verdi. Moda dünyasına gireceğini söyledi. "Bir süredir kendi koleksiyonumu hazırlıyorum. Çok heyecanlıyım. Elbise ve etekler ön planda olacak" dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Moda dünyasına dev adım!

    Fahriye Evcen, stiliyle adından söz ettirdi. Herkesin dikkatini çekti. O da tarzını tasarımlarına yansıtmaya karar verdi. Moda dünyasına gireceğini söyledi. "Bir süredir kendi koleksiyonumu hazırlıyorum. Çok heyecanlıyım. Elbise ve etekler ön planda olacak" dedi.

    BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
    Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. İkili önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüldü. Birbirlerinin gözünün içine bakan çift, mutlu halleriyle herkesi imrendirdi.

    DAHA DİKKATLİYİM
    Başarılı     sinema oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da görüntülendi. Son durumu hakkında bilgi veren Alço, "Coronavirüs'ü yendim. Çok şükür sağlığım daha iyi. Artık çok dikkatliyim. Herkese mesafeliyim" dedi.

        İŞ ZAMANI
        'Avatar'         lakaplı sporcu Atakan Arslan, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Tatilini bitiren Arslan, "Şimdi iş zamanı. Yeni projeler var. Değerlendiriyorum" açıklamasını yaptı.

        TATİL BAŞLADI
        Fatih Terim'in kızları Buse ve Merve Terim de tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Türkbükü'nde botla gezerken görüntülenen kardeşlerin yanında Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı da vardı.

        ÇANAKKALE DAVETİ!
        Ata Demirer, şu sıralar herkesin kabusu haline gelen müsilaj konusunda bir video yayınladı. Çanakkale'de yaşayan oyuncu deniz kenarından sevenlerine, mesaj yolladı: Müsilaj konusunu çok soruyorsunuz. Bakın buralar gayet temiz. Güzel bir şekilde tatilinizi yapabilirsiniz. İyi tatiller.

            'ADAMIM' İLE DÖNDÜ
            Esra Balamir uzun bir aradan sonra müzik dünyasına iddialı dönüş yaptı. Bir dönem sunuculuğa yoğunlaşan Balamir, yeniden stüdyoya girdi. 2021 yazının en çok ses getirecek 'ADAMIM' isimli çalışmaya imza attı.

            SEREN ESKİ HALİNİ ARIYOR
            Güzel şarkıcı Seren Serengil zayıflama uğruna geçirdiği mide ameliyatlarından sonra sağlığını kaybetti. Eski günlerine dönmek için bir çok yolu deneyen Serengil, şimdi de glutensiz beslenmeye karar verdi. Sosyal medya hesabından tükettiği glutensiz gıdaların fotoğrafını paylaşıp, altına "Artık Glutensiz" yazarak yeni bir beslenme şekline geçtiğini gösterdi. Uzmanlar glutensiz beslenmenin sindirim sistemini düzenlediğini söylüyor.

            GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDI
            Fransa'nın             Lille ekibinde forma giyen ve şampiyonluk yaşayan genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yusuf'un keyfi yerindeydi.

                ESKİ FORMUNA KAVUŞTU
                Güzel model Elif Ece Uzun, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Sarı mini elbisesiyle göz kamaştıran Uzun, Gusto mağazasından alışveriş yaptı. İkiz annesi olan Uzun, "Eski halimden daha da zayıfım" dedi.
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                'Elmalı Davası' Türkiye'yi ayağa kaldırdı!
                Haberler Saklambaç Güzel oyuncu Fahriye Evcen, modada da başrolü kaptı