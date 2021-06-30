Güzel oyuncu Fahriye Evcen, modada da başrolü kaptı

Fahriye Evcen, stiliyle adından söz ettirdi. Herkesin dikkatini çekti. O da tarzını tasarımlarına yansıtmaya karar verdi. Moda dünyasına gireceğini söyledi. "Bir süredir kendi koleksiyonumu hazırlıyorum. Çok heyecanlıyım. Elbise ve etekler ön planda olacak" dedi.
BAŞ BAŞA ALIŞVERİŞ
Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın dizi aşkı gerçeğe dönüştü. İkili önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüldü. Birbirlerinin gözünün içine bakan çift, mutlu halleriyle herkesi imrendirdi.
DAHA DİKKATLİYİM
Başarılı sinema oyuncusu Nuri Alço, geçtiğimiz günlerde Vadistanbul'da görüntülendi. Son durumu hakkında bilgi veren Alço, "Coronavirüs'ü yendim. Çok şükür sağlığım daha iyi. Artık çok dikkatliyim. Herkese mesafeliyim" dedi.