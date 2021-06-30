Bodrum İstanbul hattı karıştı: Öykü Çelik, gizemli erkek arkadaşıyla İstanbul'da görüntülendi

Oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'da uzun bir tatil yaptı.
Bu süre zarfında sevgilisi İsmail Berhan ile hiç görüntülenmedi.
Bodrum tatilini bitiren güzel oyuncu, önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Oyuncu Öykü Çelik, Bodrum'da uzun bir tatil yaptı.
Bu süre zarfında sevgilisi İsmail Berhan ile hiç görüntülenmedi.
Bodrum tatilini bitiren güzel oyuncu, önceki gün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Yanında ise gizemli bir erkek vardı. İkili uçaktan ayrı ayrı indi. Alan çıkışında ise tekrar bir araya geldi.
Öykü Çelik'in gizemli halleri eski aşkıyla olan ilişkisinin tekrar bittiğinin kanıtı gibiydi. Oyuncunun yanındaki erkek arkadaşının ise kim olduğu şimdiden merak konusu oldu.