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    Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı

    Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı. Fikret Orman'ın lüks yatında görüntülediğimiz çiftin yanında arkadaşları da vardı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 29 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Yatta tavla turnuvası

    Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı. Fikret Orman'ın lüks yatında görüntülediğimiz çiftin yanında arkadaşları da vardı.

    Önce kahvaltı yapan grup, daha sonra tavla turnuvası yaptı. Fikret Orman, bir arkadaşıyla oynarken Coşkun ise diğer misafirle tavla maçı yaptı. Grup tavla heyecanı yaşarken lüks yatları seyir halindeydi.

    UÇTU UÇTU HİLAL UÇTU
    Kosifler Oto Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kosif     Piles arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde objektifimize yansıdı. Bozburun Yat Kulüp'te tatil yapan Hilal Hanım, iskelede bol bol güneşlendi. Daha sonra serinlemek için suya atlayan Hilal Hanım, akrobatik hareketleriyle adeta şov yaptı.

        BRAVO TUĞBA
        'Benim O' şarkısıyla 2021 yılına damgasını vuran Tuğba Yurt'tan alkışlanacak hareket. Bir yapım şirketi, şarkısını kullandığı Yurt'a telif ödemek istedi. Şarkıcı da bu ücret karşılığında sokak hayvanlarına yardım edilmesini isteyerek gönülleri fethetti.

        SPORUN FAYDALARI
        Güzel oyuncu Irmak Ünal,         önceki gün Bodrum sahillerini yaktı geçti. 44 yaşındaki iki çocuk annesi olan Ünal, genç kızlara taş çıkardı. Geçtiğimiz günlerde spor eğitmenliği sertifikasına kavuşan oyuncuya, "Spor yapmanın faydaları sana bakınca ortaya çıkıyor" yorumları yapıldı.

        GÜNEŞ VE AŞK
        Oyuncu Rojda Demirer,         voleybolcu nişanlısı Ulaş Kıyak ile mutluluk pozlarına devam ediyor. İkili, şimdilerde Ege'de tatil yapıyor. Instagram'da yaptıkları aşk paylaşımlarıyla "Maşallah" dedirten aşıklar, önceki gün de bu kareleriyle sosyal medyayı renklendirdi.

            GÜN BATIMI ROMANTİZMİ
            İlişkılerini             gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş ve modacı sevgilisi Zeynep Mayruk, önceki gün kural bozdu. Çıktıkları Ege tatilinde deniz kenarında gün batımı keyfi yapan ikilinin romantizm kokan anları sosyal medyada beğeni rekoru kırdı.

            HEM TATİL HEM İŞ
            Arzu Yanardağ, tatil sezonuna start verdi. 15 yaşındaki kızı Alara'yla Bodrum'a giden sanatçı, tatilde modellik yaptı. Bir giyim firmasından gelen teklifi kabul eden 43 yaşındaki Yanardağ, kimono tasarımlarıyla objektif karşısına geçti. Çekimde sanatçıya kızı Alara da eşlik etti.

            SÜRPRİZ AŞK
            Güzel             oyuncu Selin Şekerci kalbini İbrahim Selim'e kaptırdı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor. Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.

                52 BİN LİRALİK JEAN
                Popçu Reynmen                 kıyafetleriyle şaşırttı. Lüks tutkusuyla bilinen ve kıyafetlerine birçok sosyetik kadından daha fazla harcayan Reynmen'in Louis Vuitton marka gömleğinin fiyatı 13 bin lira olurken kot pantolonu ise tam tamına 52 bin liraydı.

                'BAŞ BELASI' ÇILGINLIĞI
                Yapımını ARC                 Film'in yaptığı atv'nin yeni dizisi 'Baş Belası' dün akşam (pazar) ikinci bölümüyle ekrana geldi. Birlikte çalışmak zorunda kalan, birbirine taban tabana zıt cinayet büro başkomiseri Şahin ve psikolog İpek'in eğlenceli öyküsü izleyiciden büyük ilgi görürken sosyal medyada #BaşBelası etiketiyle ses getirdi. Binlerce kişi dizi hakkında çok olumlu yorumlar yazdı.

                'HANİMİŞ ÖPÜCÜK'
                Her bulduğu fırsatta dünyanın egzotik yerlerini gezen Buray'ın bu seferki durağı Meksika - Tulum oldu. Ünlü şarkıcı burada, boynuna doladığı pitonla çektiği videosunu instagram'da paylaştı. Buray, "Hanimiş öpücük, öpücük yap bakayim ablalara" diye videonun altına not düştü.
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                Haberler Saklambaç Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı