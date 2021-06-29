Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı

SÜRPRİZ AŞK

Güzel oyuncu Selin Şekerci kalbini İbrahim Selim'e kaptırdı. İkilinin, yaklaşık bir aydır birlikte olduğu ve ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği konuşuluyor. Ünlü çiftin birlikteliklerini ne zaman duyuracakları ise merak konusu oldu. İbrahim Selim'in sunduğu 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programına nisan ayında Selin Şekerci'yi konuk etmişti.