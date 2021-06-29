Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, Selimiye'de objektiflerimize yansıdı. Fikret Orman'ın lüks yatında görüntülediğimiz çiftin yanında arkadaşları da vardı.
Önce kahvaltı yapan grup, daha sonra tavla turnuvası yaptı. Fikret Orman, bir arkadaşıyla oynarken Coşkun ise diğer misafirle tavla maçı yaptı. Grup tavla heyecanı yaşarken lüks yatları seyir halindeydi.
UÇTU UÇTU HİLAL UÇTU
Kosifler Oto Yönetim Kurulu Üyesi Hilal Kosif Piles arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde objektifimize yansıdı. Bozburun Yat Kulüp'te tatil yapan Hilal Hanım, iskelede bol bol güneşlendi. Daha sonra serinlemek için suya atlayan Hilal Hanım, akrobatik hareketleriyle adeta şov yaptı.