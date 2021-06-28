Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz gün batımında sosyal medyayı renklendirdi | 28 Haziran magazin haberleri

ATV'nin sevilen dizisi 'Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, önceki gün bu pozuyla sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncu, karesine "Sevmediğim bir gün batımına hiç rastlamadım" notu düştü.
SEVİMLİ KAVALYE
Bodrum'a demir atan Öykü Çelik, tatiline tam gaz devam ediyor. Oyuncu, önceki gün sevimli bir köpekle pozunu paylaştı. Çelik'ten rol çalan köpeğe "Sevimli kavalye" yorumları geldi.
41 DERECE SELFİE'Sİ
Oyuncu Sedef Avcı, Ege tatilinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Kırmızı bikinisini kırmızı rujuyla tamamlayan güzel oyuncu, önceki gün de paylaştığı bu selfie'ye sıcaklık 41 derece notu düştü.