Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz gün batımında sosyal medyayı renklendirdi | 28 Haziran magazin haberleri





AFRİKALI YELİZ

Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'a gitti. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan Yeşilmen'in saçlarına Afrika örgüsü yaptırdığı görüldü. Yalıkavak'taki Miya Beach'e giden Yeliz Yeşilmen, oğlu Birbey ve kızı Asya keyifli anlar yaşarken, onların bol bol fotoğrafları çekti.