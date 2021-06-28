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    Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz gün batımında sosyal medyayı renklendirdi | 28 Haziran magazin haberleri

    ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, gün batımında verdiği poz ile sosyal medya alemini renklendirdi. İşte haberin detayları ve 28 Hazirna tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Alina’dan gün batımı

    ATV'nin sevilen dizisi 'Maraşlı'da Mahur karakterine hayat veren Alina Boz, önceki gün bu pozuyla sosyal medyayı renklendirdi. Güzel oyuncu, karesine "Sevmediğim bir gün batımına hiç rastlamadım" notu düştü.



    SEVİMLİ KAVALYE
    Bodrum'a demir atan Öykü Çelik, tatiline tam gaz devam ediyor. Oyuncu, önceki gün sevimli bir köpekle pozunu paylaştı. Çelik'ten rol çalan köpeğe "Sevimli kavalye" yorumları geldi.



    41 DERECE SELFİE'Sİ
    Oyuncu Sedef Avcı, Ege tatilinden renkli paylaşımlarını sürdürüyor. Kırmızı bikinisini kırmızı rujuyla tamamlayan güzel oyuncu, önceki gün de paylaştığı bu selfie'ye sıcaklık 41 derece notu düştü.



        AFRİKALI YELİZ
        Şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, kısa bir tatil için Bodrum'a gitti. Yeni klibinin hazırlıklarına başlayan Yeşilmen'in saçlarına Afrika örgüsü yaptırdığı görüldü. Yalıkavak'taki Miya Beach'e giden Yeliz Yeşilmen, oğlu Birbey ve kızı Asya keyifli anlar yaşarken, onların bol bol fotoğrafları çekti.



        OYUN VAKTİ
        Bodrum'da yaşayan Ece Vahapoğlu, önceki gün Lujo Beach'teydi. Güzel sunucu, Cihan Alpay ile evliliğinden olan oğlu Efe ile denizin kenarında oyunlar oynadı. Elindeki kovasıyla annesine su taşıyan minik Efe, sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti.



        ASLIHAN FISTIK GİBİ
        Oyuncu Aslıhan         Karalar, geçtiğimiz hafta ailesiyle gittiği Bodrum tatilinden döner dönmez soluğu alışveriş için Nişantaşı'nda aldı. Giyim tarzıyla da sürekli gündeme gelen oyuncu, yine şıklığıyla tüm bakışları üzerinde topladı.



            ÇAK BAKALIM BRUNO
            Güzel             oyuncu Bensu Soral, önceki gün bu neşeli pozuyla takipçilerinin yüzünü gülümsetti. Soral, Toy poodle cinsi köpeği 'Bruno' ile bu karesini Instagram sayfasında paylaştı. İkilinin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.



            İŞLER YOĞUN
            Uzun süredir Türkiye'de olmayan Murat Cevahir, Bebek'te görüntülendi. Genç iş adamı, "İstanbul- Los Angeles arası mekik dokuyorum. İşler çok yoğun" diye konuştu.



            EVDE ŞOV YAPTI ÜNLÜ DJ
            Kubilay Aydın, YouTube kanalı için evinin terasından canlı yayın yaparak hayranları ile hasret giderdi. Kubilay Aydın, havai fişek şovlarıyla da görsel bir şölene imza attı.

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            Haberler Saklambaç Maraşlı'nın Mahur'u Alina Boz gün batımında sosyal medyayı renklendirdi | 28 Haziran magazin haberleri