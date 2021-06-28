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    Günaydın yenge! Can Yaman’ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta gönülleri fethetti

    Can Yaman’ın evlilik teklifi yaptığı Diletta Leotta, Türkiye’ye hayran kaldı. Önceki gün Türk bayrağı önünde çektiği pozuna Türkçe “Günaydın” yazan İtalyan spiker, gönülleri fethetti.

    Günaydın yenge!

    Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye gelmişti. Yaman Ailesi'yle tanışan Leotta, Boğaz manzarası karşısında büyülenince Türkiye'de de bir düğün istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.


    Yakışıklı oyuncu, evlilik teklifi yaptığı Diletta Leotta'yı kiraladığı tekneyle tatile çıkardı. İstanbul'a büyülenen Leotta, Ege'nin eşsiz güzelliğine de hayran kaldı.



    'SÜPER LİGE GELSENE'
    Tatilden renkli anlarını sosyal medyadan paylaşan güzel spiker, önceki gün Türk takipçilerinin gönlünü fethetti. Türk bayrağı önünde çektiği pozuna. Türkçe 'Günaydın' notu düşen Leotta, mesaj yağmuruna tutuldu.



    Sempatik pozlarıyla herkesin sevgisini kazanan Leotta'ya, "Günaydın yenge", "Güzeller güzeli yengemiz" yorumları yağdı. Bazı Türk takipçileri de "Seni İtalya Seri A'dan, Türkiye Süper Ligi'ne transfer edelim. Futbol keyfimiz artar yenge" çağrısı yaptı.



        HEM SPORTİF HEM SEMPATİK
        Spor tutkunu Diletta Leotta, tatilde de boş durmadı. Bol bol yüzüp, kürek çeken spiker, yediği yemekleri yakmaya çalıştı. Leotta, deniz içerisinde gördüğü bir boncuk satıcısıyla da fotoğrafını paylaşarak sempatikliğini konuşturdu.



        CANDAN SEVGİLİ
        Can Yaman'la sık sık aşk dolu anlarını paylaşan Dilette Leotta, candan tavırlarıyla beğeniliyor.

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