Günaydın yenge! Can Yaman’ın İtalyan sevgilisi Diletta Leotta gönülleri fethetti

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye gelmişti. Yaman Ailesi'yle tanışan Leotta, Boğaz manzarası karşısında büyülenince Türkiye'de de bir düğün istedi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.





Yakışıklı oyuncu, evlilik teklifi yaptığı Diletta Leotta'yı kiraladığı tekneyle tatile çıkardı. İstanbul'a büyülenen Leotta, Ege'nin eşsiz güzelliğine de hayran kaldı.