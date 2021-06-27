Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi. Motosikletine binerken kaskını takan şarkıcı, "Lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" mesajı verdi.
EGE'DE KONSER MARATONU
Sevilen sanatçıların buluştuğu "Kerki Solfej Yaz Konserleri" temmuz ayı itibariyle Egelileri müziğe doyuracak. Kenan Doğulu, Erol Evgin, Candan Erçetin, Funda Arar, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe, Buray, Levent Yüksel ve Tuğba Yurt gibi ünlüler, yaz konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.
İKİ DOST TEK SİNGLE
Bilal Sonses ve Almanya'da şarkıcılık kariyerine devam eden Arda Han, 'Dayanırım'la müzikseverlerle buluştu. Yıllardır süren arkadaşlıklarını bu projeyle taçlandıran ikiliden Bilal Sonses, şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını attı.