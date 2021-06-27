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    Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi

    Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi. Motosikletine binerken kaskını takan şarkıcı, "Lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" mesajı verdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 27 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Mesaj verdi

    Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi. Motosikletine binerken kaskını takan şarkıcı, "Lütfen kask takmayı ihmal etmeyelim" mesajı verdi.

    EGE'DE KONSER MARATONU
    Sevilen sanatçıların buluştuğu "Kerki Solfej Yaz Konserleri" temmuz ayı itibariyle Egelileri müziğe doyuracak. Kenan Doğulu, Erol Evgin, Candan Erçetin, Funda Arar, Ferhat Göçer, Yıldız Tilbe, Buray, Levent Yüksel ve Tuğba Yurt gibi ünlüler, yaz konserlerinde hayranlarıyla bir araya gelecek.

    İKİ DOST TEK SİNGLE
    Bilal Sonses ve Almanya'da şarkıcılık kariyerine devam eden Arda Han, 'Dayanırım'la müzikseverlerle buluştu. Yıllardır süren arkadaşlıklarını bu projeyle taçlandıran ikiliden Bilal Sonses, şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını attı.

        KÜSLER SORTİE'DE BARIŞTI
        Eğlence         ve yemeiçme sektörünün duayen isimlerinden Ergun Yıldız'ın sihirli dokunuşlarıyla Sortie, eski popüler günlerine geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Mekânın sürprizi ise Hande Yener ve Berksan'dan geldi. Bodrum'da 6 yıl önce açtıkları mekan yüzünden aralarına kara kedi giren ikili, yeniden ortak oldu. Yener ve Berksan, diğer ortakları Barkın Akan ile Ello isimli Lübnan restoranının açmak için geri sayıma başladı.

        SALMA'NIN SIRRI
        Meksikalı aktris Salma Hayek, Fransız işadamı François-Henri Pinault ile evliliğini anlattı. 12 yıllık eşi ile mutlu bir ilişkisi olduğunu açıkladı. Enerjilerini sorun çözmeye odakladıklarını bu yüzden de evliliğinde sorun yaşamadığını anlattı. 54 yaşındaki oyuncu, "Sorunlardan kaçmıyoruz. Tam tersi çözmek için çaba sarfediyoruz. En önemlisi de birbirimizi dinliyoruz" dedi.

        TÜM AİLE TATİLE
        Oyuncu         Özge Özder ile müzisyen eşi Sinan Güleryüz, İstanbul'daki evlerini kapatıp Bodrum'a gitti. Çift, yolculuk öncesi bir saat boyunca araçlarına eşya taşıdı. Sinan Güleryüz, "Bir bebek 3 köpekle yola çıkıyoruz" diyerek espri yaptı. 4.5 aylık bebeği Luna ile gazetecilere poz veren Özge Özder ise "Dizi başlayana kadar tatilde olacağız. Luna'nın bu ilk tatili, denizle tanışacak" dedi.

            MALİ ŞOV
            Mehmet             Ali Erbil, Bebek Boom'da dostları ile yemek yedi. Kızı Yasmin ile program yapacağını söyledi. "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yok çünkü yürüyemiyorum ama ben de sosyal medyada yürürüm artık!
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            Haberler Saklambaç Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi