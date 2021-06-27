Mustafa Topaloğlu'nun şarkıcı oğlu Çağlayan, önceki gün Etiler'deydi

MALİ ŞOV

Mehmet Ali Erbil, Bebek Boom'da dostları ile yemek yedi. Kızı Yasmin ile program yapacağını söyledi. "Sevgiliniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yok çünkü yürüyemiyorum ama ben de sosyal medyada yürürüm artık!