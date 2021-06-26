Şarkıcı Ebru Keskin, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medyada başlatılan "Eurovision'a Ebru Keskin katılsın" kampanyasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Hiç aklımda yoktu. Sevenlerim gündeme getirdi. Gidersem en iyi şekilde ülkemi temsil ederim" dedi.
DANSÇI ATIŞMASI
Şarkıcı Çağla, 25 yıl önce Of Aman Nalan'ın okuduğu "Hadi Yarım" şarkısını yeni sound ile görücüye çıkardı. Klibin yönetmenliğini de üstlenen Çağla, "Sadece ben ve Hadise dans ediyoruz gerisi dansçılara sığınıyor'' diyerek polemik başlattı.
BİR İSTANBUL MASALI
Can Yaman'ın evlilik teklifi yaptığı sevgilisi İtalyan spiker Diletta Leotta, Türkiye'ye hayran kaldı. Boğaz manzarası karşısında büyülendiğini ve burada evlenmek istediğini söyleyen Leotta, önceki akşam da kaldığı Çırağan Sarayı'ndaki odasının balkonundan bu mutluluk pozunu verdi.