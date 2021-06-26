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    Ebru Keskin, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi

    Şarkıcı Ebru Keskin, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Sosyal medyada başlatılan “Eurovision’a Ebru Keskin katılsın” kampanyasıyla ilgili konuşan şarkıcı, “Hiç aklımda yoktu. Sevenlerim gündeme getirdi. Gidersem en iyi şekilde ülkemi temsil ederim” dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Ebru'ya baskı var

    Şarkıcı Ebru Keskin, City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medyada başlatılan "Eurovision'a Ebru Keskin katılsın" kampanyasıyla ilgili konuşan şarkıcı, "Hiç aklımda yoktu. Sevenlerim gündeme getirdi. Gidersem en iyi şekilde ülkemi temsil ederim" dedi.

    DANSÇI ATIŞMASI
    Şarkıcı Çağla, 25 yıl önce Of Aman Nalan'ın okuduğu "Hadi Yarım" şarkısını yeni sound ile görücüye çıkardı. Klibin yönetmenliğini de üstlenen Çağla, "Sadece ben ve Hadise dans ediyoruz gerisi dansçılara sığınıyor'' diyerek polemik başlattı.

    BİR İSTANBUL MASALI
    Can Yaman'ın evlilik teklifi yaptığı sevgilisi İtalyan spiker Diletta Leotta, Türkiye'ye hayran kaldı. Boğaz manzarası karşısında büyülendiğini ve burada evlenmek istediğini söyleyen Leotta, önceki akşam da kaldığı Çırağan Sarayı'ndaki odasının balkonundan bu mutluluk pozunu verdi.

        BABASININ KIZI
        Merhum gazeteci Hulusi Tunca'nın kızı Ecem Naz Tunca, "Gazeteci Olunmaz Gazeteci Doğulur" isimli kitabını çıkardı. Tunca, kitabında babasının 50 yıllık gazetecilik hikayesini ve birçok sanatçı dostuyla yaşadığı anılarını da keyifli bir dille anlattı.

        ÇOCUKLAR İÇİN TATİL BULUŞMASI
        Oyuncu Damla Ersubaşı,         şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı eşi Mustafa Can Keser ile Türkbükü Mavi Otel'de görüntülendi. Can Keser ile mutlu bir aile pozu veren Ersubaşı, "Arkadaşlar biz barışmadık. Her zamanki gibi çocuklarımız için bir araya geldik" dedi.

        SÜPER İKİLİ
        Güzel         oyuncular Merve Dizdar ve Ezgi Mola, ayrılmaz ikili oldu. Soluğu Çeşme'de alan ikili, tatilin tadını çıkartıyor. Önceki gün bu selfie'yi paylaşan oyunculara, "Süper ikili" iltifatları yağdı.

            DENİZ KIZI HÜLYA
            Tatiline Ayvalık'taki yazlığında devam eden Hülya Avşar, sportif yanını yine konuşturdu. 57 yaşındaki Avşar Kızı, bu kez wakeboard yaptı. Deniz üzerinde adeta süzülen Avşar'a, "Deniz kızı Hülya" yorumları yapıldı.

            ÖZGE YANDI!
            Dubai'de tatil yapan Özge Ulusoy, sıcaklara isyan etti. Güzel model, bu pozuna, "Hava 50 derece değilmiş gibi çek panpa" yazdı.

            HAVALI BURAK
            Yakışıklı oyuncu Burak             Özçivit önceki akşam Ferrari marka aracı ile Arnavutköy sokaklarında görüntülendi. İş görüşmesinden geldiğini söyleyen proje "Herşey yolunda yakında bir tatile çıkacağız ama rota belli değil. Trafik yapmayalım daha sonra konuşuruz" diyerek gözlerden kayboldu. Aydın HAMZA.

                KADİM DOSTLAR
                Güzel oyuncu Arzum Onan, 2019 yılı Ekim ayında vefat eden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Dostlukları uzun yıllara dayanan Onan ve Kalkan birlikte geldikleri İstinyePark'ta dünyaca ünlü mağazaları gezerek alışveriş yaptılar.

                ÇUKUROVA FARKI
                Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen bir bölümle 3. sezon finalini gerçekleştirdi. Heyecan dolu 102. bölüm, aşkıyla da nefretiyle de bunca zamandır Çukurova'da beyliğinin hakkını veren Demir'in kayboluşu ile sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 8,04 izlenme oranı ve yüzde 23,73 izlenme payı, AB'de yüzde 5,14 izlenme oranı ve yüzde 16,38 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 7,22 izlenme oranı ve yüzde 20,26 izlenme payı alarak zirveye çıktı.

                NEW YORK SEVDASI
                New York'ta bulunan ünlü Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Tribeca Film Festivali hakkında konuştu. Atasoy, 'Pandeminin ardından New York'ta hayat normale döndü, kültür ve sanat olumlu etkilendi. Tribeca Film Festivali nedeniyle New York'tayım' dedi.
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                Sevigen CHP'deki 'Kara Para' gerçeğini anlattı!
                Haberler Saklambaç Ebru Keskin, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi