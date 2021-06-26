Ebru Keskin, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi

ÇUKUROVA FARKI

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' nefes kesen bir bölümle 3. sezon finalini gerçekleştirdi. Heyecan dolu 102. bölüm, aşkıyla da nefretiyle de bunca zamandır Çukurova'da beyliğinin hakkını veren Demir'in kayboluşu ile sona erdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 8,04 izlenme oranı ve yüzde 23,73 izlenme payı, AB'de yüzde 5,14 izlenme oranı ve yüzde 16,38 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 7,22 izlenme oranı ve yüzde 20,26 izlenme payı alarak zirveye çıktı.