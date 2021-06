Ebru Keskin, City’s Nişantaşı’nda görüntülendi

NEW YORK SEVDASI

New York'ta bulunan ünlü Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Fadik Sevin Atasoy, Tribeca Film Festivali hakkında konuştu. Atasoy, 'Pandeminin ardından New York'ta hayat normale döndü, kültür ve sanat olumlu etkilendi. Tribeca Film Festivali nedeniyle New York'tayım' dedi.