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    'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu

    Ekranların efsane dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sosyal medyada da zirveye yerleşen atv'nin sevilen dizisi #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 25 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Zirvede kapanış

    Ekranların efsane dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sosyal medyada da zirveye yerleşen atv'nin sevilen dizisi #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de % 8,14 izlenme oranı ve % 23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,41 izlenme oranı ve % 22,32 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.

    DEV AŞK!
    Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, önceki gün, Etiler'de objektiflere takıldı. Güzel bir tatil yaptıklarını söyleyen çift, enerjileriyle dikkat çekti. Baştan aşağı uyumlu görünen ikili, "Evlilik ne zaman?" soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Aydın HAMZA.

    YALANCILAR GELİYOR
    Ayla Çelik, yeni şarkısı "Yalancılar" ile dinleyiciyle buluşuyor. Bugün Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak, şarkıyla sanatçı, dikkatleri üzerine çekecek. Ayla Çelik, şarkının sözlerinde annesinden esinlenmiş.

        GÜNDEŞ GURUR DUYDU
        Ebru         Gündeş'e vokalistlik yapan Hilal Öner, 'Gurur' isimli ilk single çalışmasıyla görücüye çıktı. Öner, ilk çalışmasında Ebru Gündeş'in kendisini çok desteklediğini ve cesaret verdiğini söyledi.

        LEOPAR EGE
        Oyuncu Ege Kökenli,         bu karesiyle Insagram'ı renklendirdi. Lior Ahituv ile aşk yaşayan Kökenli pozuna "Sevgilim leopar seviyorum deyince ben" notu düştü.

        ANNESİNİN KOPYASI
        Şarkıcı Bengü'ye         tıpa tıp benzeyen kızı Zeynep, huy olarak da annesinin aynısı. Önceki gün deniz keyfi yapan Bengü'ye sevimli Zeynep eşlik etti. Ana-kız suda uzun süre oyun oynadı.

            MAVİ UYUMU
            Öykü Çelik, Bodrum'a             demir attı. Önceki gün de bir partiye katılmak için hazırlanan Çelik, masmavi gözlerini mavi kıyafetiyle tamamladı. Oyuncu, "İşte mavi uyumu" dedirtti.

            LEKEDEN KURTULDU
            Mustafa Sandal'ın             sosyetik sevgilisi Melis Sütşurup, yüzündeki lekelerden kurtuldu. Filtresiz fotoğraf paylaşan Sütşurup, "Kışın Musti'yle yüzümüze Green Peel yaptırdık. Çok iyi geldi" diyerek kadınlara tavsiyede bulundu.

            ŞENTÜRKLER TATİLDE
            Eski futbolcu Semih Şentürk, eşi Pınar Hanım ve kızlarıyla bu yıl da tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Magi Beach'e giden Şentürk'ler, bütün gün denizin ve güneşin tadını çıkardı. Doğan SAVAŞ.

                GÜNDOĞAN FARKI
                İngiliz                 ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul'da Özel Tohum Vakfı bünyesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırdığı imzalı formalarla büyük mutluluk yaşattı. Gündoğan, "otizmin farkında, onların yanında" olduğunu belirtti. Otizmli öğrenciler de imzalı formalarla poz vererek İlkay'a teşekkür etti.

                'AŞK HAYATIMDA KİMSE YOK'
                Geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşı ile görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Küçükköse, "Yanımda gördüğünüz kişi çok yakın arkadaşım sık sık göreceksiniz. Aramızda öyle aşk felan yok. Bu hem bana hem arkadaşıma zarar veriyor aşk hayatımda kimse yok" dedi.

                GÖKÇE HERKESİ BÜYÜLEDİ...
                Gökçe,                 yaşadığı Marmaris'te tatil sezonunu sosyal medya hesaplarına koyduğu fotoğraflarla açtı. Güzelliği ile takipçilerini büyüleyen Gökçe, yakında konserlerinin başlayacağını, öncesinde iyice enerji depoladığını dile getirdi. 1 ayda 4 kilo veren Gökçe, binlerce like ve yüzlerce yorumu dakikalar içinde aldı.

                    POPÇU SIRA GECESİNDE
                    Güzel                     popçu Irmak Arıcı, önceki gün yakın dostu yazar Muhammet Gömük'in İzmir'deki doğum günü partisine katıldı. Sahnelerin hareketli ismi Arıcı, bu kez sıra gecesinde türkü söyleyerek hünerlerini sergiledi.
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                    Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu