Ekranların efsane dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sosyal medyada da zirveye yerleşen atv'nin sevilen dizisi #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de % 8,14 izlenme oranı ve % 23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,41 izlenme oranı ve % 22,32 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.