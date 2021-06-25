Ekranların efsane dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 64'üncü bölümüyle en çok izlenen dizi oldu ve ikinci sezonunu da zirvede tamamladı. Sosyal medyada da zirveye yerleşen atv'nin sevilen dizisi #SonTürkÖlmeden etiketiyle gece boyunca gündemin bir numarasındaydı. Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de % 8,14 izlenme oranı ve % 23,17 izlenme payı, 20+ABC1'de % 8,41 izlenme oranı ve % 22,32 izlenme payı alarak Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.
DEV AŞK!
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden oyuncu Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman, önceki gün, Etiler'de objektiflere takıldı. Güzel bir tatil yaptıklarını söyleyen çift, enerjileriyle dikkat çekti. Baştan aşağı uyumlu görünen ikili, "Evlilik ne zaman?" soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi. Aydın HAMZA.
YALANCILAR GELİYOR
Ayla Çelik, yeni şarkısı "Yalancılar" ile dinleyiciyle buluşuyor. Bugün Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak, şarkıyla sanatçı, dikkatleri üzerine çekecek. Ayla Çelik, şarkının sözlerinde annesinden esinlenmiş.