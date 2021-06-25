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    Bodrum'da bir kase cacık 105, su 50 liraya satılırken güzel ilçenin kirli yüzü ortaya çıktı

    Türkiye’nin turizm merkezi Bodrum’da bir kase cacık 105, su 50 liraya satılırken güzel ilçenin kirli yüzü ortaya çıktı. Denize akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku vatandaşları isyan ettridi.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Bodrum'un içine ettiler

    Bodrum'da her gün bir skandal yaşanmaya devam ediyor.

    Uçuk fiyatlar, susuz bırakılan tatilciler derken önceki gün Bodrum Marina'daki görüntüler isyan ettirdi.

    İçleri acıtan görüntülerde marinaya lağım aktığı görülüyor.

        Ege'nin incisi ve eşsiz denizine akan lağımlar, tuvalet kağıtları ve pis koku vatandaşları çıldırttı.

        Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerden sonra Büyükşehir'in marinadaki terfi istasyonunda patlama olduğu ve müdahele edilmeye çalışdığı iddia edildi.

        Sosyal medya yıkıldı vatandaşlar attıkları mesajlarla isyan etti.

            Böyle belediye mi olur Allah aşkına Ancak maaş alıp hava atmasını bilirler.


            Cennet gibi eri perişan ettiler.
            CHP belediyeciliği bu kadar olur


            Bi kere de şaşırt bizi CHP
            Her yer böyle Gümüşlük'tede kokudan durulmuyor.
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                Haberler Saklambaç Bodrum'da bir kase cacık 105, su 50 liraya satılırken güzel ilçenin kirli yüzü ortaya çıktı