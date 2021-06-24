İhanetin şifresi Bodrum’da çözüldü! Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ve Etel Sason...

Pop müziğin dev ismi Ajda Pekkan, bu fotoğrafları görünce çok gerilecek. 2020 Şubat ayında dokuz yıllık büyük aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetiyle sarsılan Pekkan, ilişkisini bitirmişti. O dönem konuşulanlara göre iş adamı, uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki sarışın bir güzelle aldattı. Bu güzelin ise Pekkan'ın menajeri olan Etel Sason olduğu konuşulsa da konu sesiz sedasız kapatıldı. Daha sonra Süperstar, Sason'un işine son verip kabuğuna çekilmişti.