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    , sevimli oğlu Karan'la Babalar Günü'nü kutladı

    Kuruluş Osman'ın yıldızı , sevimli oğlu Karan'la verdiği bu kareyle Babalar Günü'nü kutladı. Yakışıklı oyuncu pozuna "Babalar Günü'müz kutlu olsun paşam" yazdı. Baba ve oğula "Süper ikili" yorumları yağarken pozları beğeni rekoru kırdı. de eşinin fotoğrafına "Harika bir baba olduğun için sana teşekkür ederim sevgilim" yazdı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 21 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Süper ikili

    Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sevimli oğlu Karan'la verdiği bu kareyle Babalar Günü'nü kutladı. Yakışıklı oyuncu pozuna "Babalar Günü'müz kutlu olsun paşam" yazdı. Baba ve oğula "Süper ikili" yorumları yağarken pozları beğeni rekoru kırdı. Fahriye Evcen de eşinin fotoğrafına "Harika bir baba olduğun için sana teşekkür ederim sevgilim" yazdı.

    KARDEŞLERİM ZİRVEDE
    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi Tüm Kişiler'de %9,04 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, AB'de %5,70 izlenme oranı ve %18,96 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,39 izlenme oranı ve %21,59 izlenme payı alarak birinci oldu.

    SAHNENİN YILDIZI
    Ünlü     sanatçı İzzet Yıldızhan, pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere tedbirlerle geri döndü. Ünlü sanatçı, Adana'da hemşehrisi olan Erdal Hatipoğlu'nun nikahında konser verdi.

        CENTİLMEN HACI!
        Hacı Sabancı ile evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Nazlı Kayı, tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

        İkili, kaldıkları otelden botla Cennet Koyu'na geçti. Genç iş adamı, bota binmekte zorlanan Nazlı Kayı'ya yadım ederek centilmenliğini konuşturdu.

        MASAYA GEREK YOK
        5 aylık hamile olan Aslışah Alkoçlar, önceki gün yaptığı paylaşımla neşe saçtı. Elindeki bardağı şiş karnına koyan Alkoçlar, "Masaya gerek yok" yazarak güldürdü.

            HAVASI SÖNDÜ!
            Sunucu Dilay Korkmaz, DJ Faruk Sabancı             aşkıyla uçtu. Sevgilisinin pahalı jestleriyle ayakları yere basmayan güzel sunucu, Instagram'da yaptığı paylaşımlara kıskandırıyor. Önceki gün de sürat moturu kullanan Korkmaz, bu pozunu "Böyle havalı bir kaptanım ben" notuyla paylaştı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu fotoğrafını silmek zorunda kalan Korkmaz'ın havası söndü.

            'BENİ UNUTMAYIN'
            Asena, önceki gün Akmerkez'de alışveriş turuna çıktı. Bir süredir Almanya'da yaşayan Asena, "Yeni mağaza açacağım, o yüzden burdan ürün bakmaya geldim. Gelinlik ağırlıklı olacak. Ne kadar orada yaşamaya başlasam da ayda bir kez Türkiye'ye geliyorum. Çünkü unutulmak istemem" dedi.

            RONALDİNHO'YA CZN ŞOV
            CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Dubai'deki mekanında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. Paylaştığı yemek video'larıyla ün kazanan şefin, son konuğu olan Brezilyalı Ronaldinho şaşırdı kaldı. Paris Saint- Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, Özdemir'in yaptığı yemeğe yardım etti. Özdemir, yemekten sonra ise futbolcunun üzerinde Brezilya forması olduğu pasta hazırlayarak, Ronaldinho'ya servis etti. Futbolcu, mekana abisi ve yeğeniyle giderek, Özdemir'in yemeklerini yedi. İkilinin eğlenceli hallerini şef, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Marcelo ve Portekizli Cristiano Ronaldo'yu ağırlamıştı.

                TiCARETE ATILDI!
                Şarkıcı ve manken Tuğba Özay, önceki gün Bebek sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi. Keyifli olan şarkıcı, "Yakın zamanda yeni bir cover şarkıyla çıkacağım" dedi. İş hayatına atılan Özay şöyle konuştu: Kozmetik ürünlerle uğraşıyorum, son olarak kaş jölesi çıkardım."

                O ARABADAN ÇIKMAM MUCİZE
                Adana'da aracıyla seyir halindeyken refüjdeki ağaca çarparak takla atan İlker Aksum, kazanın ardından ilk kez Etiler'de görüntülendi.

                Yaşadığı kazanın şokunu yeni yeni atabildiğini ifade eden Aksum, "O arabadan çıkmam mucize oldu. 15 gündür fizik tedavi görüyorum. Şimdi ama zımba gibiyim. O anı hatırlamak istemiyorum" dedi. Şimdi yeni projelere hazırlandığını ifade Aksum, "Mevlana'nın projesiyle ekranlara geleceğim onun hazırlıklarına başladım şimdi" dedi. AYDIN HAMZA.
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                İstanbul'da vahşet! 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın'
                Haberler Saklambaç Burak Özçivit, sevimli oğlu Karan'la Babalar Günü'nü kutladı