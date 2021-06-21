RONALDİNHO'YA CZN ŞOV

CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Dubai'deki mekanında dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho'yu ağırladı. Paylaştığı yemek video'larıyla ün kazanan şefin, son konuğu olan Brezilyalı Ronaldinho şaşırdı kaldı. Paris Saint- Germain, Barcelona ve Milan gibi dünya devlerinde forma giyen Ronaldinho, Özdemir'in yaptığı yemeğe yardım etti. Özdemir, yemekten sonra ise futbolcunun üzerinde Brezilya forması olduğu pasta hazırlayarak, Ronaldinho'ya servis etti. Futbolcu, mekana abisi ve yeğeniyle giderek, Özdemir'in yemeklerini yedi. İkilinin eğlenceli hallerini şef, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Özdemir, geçtiğimiz günlerde ise Marcelo ve Portekizli Cristiano Ronaldo'yu ağırlamıştı.