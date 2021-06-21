Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, sevimli oğlu Karan'la verdiği bu kareyle Babalar Günü'nü kutladı. Yakışıklı oyuncu pozuna "Babalar Günü'müz kutlu olsun paşam" yazdı. Baba ve oğula "Süper ikili" yorumları yağarken pozları beğeni rekoru kırdı. Fahriye Evcen de eşinin fotoğrafına "Harika bir baba olduğun için sana teşekkür ederim sevgilim" yazdı.
KARDEŞLERİM ZİRVEDE
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamı yayınlanan 18. bölümüyle tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Dizi Tüm Kişiler'de %9,04 izlenme oranı ve %26,82 izlenme payı, AB'de %5,70 izlenme oranı ve %18,96 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,39 izlenme oranı ve %21,59 izlenme payı alarak birinci oldu.
SAHNENİN YILDIZI
Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, pandemi nedeniyle uzak kaldığı sahnelere tedbirlerle geri döndü. Ünlü sanatçı, Adana'da hemşehrisi olan Erdal Hatipoğlu'nun nikahında konser verdi.