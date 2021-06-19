Son günlerde özel hayatı yüzünden özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Serenay Sarıkaya, önceki gün Etiler'deydi. Bir toplantıdan çıktığını söyleyen güzel oyuncu, her zamanki gibi şıktı.
Gazetecilerin sorularını "Daha sonra konuşalım" diyerek geri çeviren Sarıkaya'nın yüzündeki sivilceleri dikkatlerden kaçmadı. Pürüzsüz cildiyle bilinen güzel oyuncunun bu hali "Eleştiriler Serenay'ı yıprattı" dedirtti.
Gazetecilerin sorularını "Daha sonra konuşalım" diyerek geri çeviren Sarıkaya'nın yüzündeki sivilceleri dikkatlerden kaçmadı. Pürüzsüz cildiyle bilinen güzel oyuncunun bu hali "Eleştiriler Serenay'ı yıprattı" dedirtti.