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    Sarıkaya’nın cildi stresten alarm verdi

    Son dönemde eleştiri yağmuruna tutulan Sarıkaya’nın cildi stresten alarm verdi. 'de görüntülenen 'nın yüzündeki sivilceleri dikkatlerden kaçmadı.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
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    Son günlerde özel hayatı yüzünden özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Serenay Sarıkaya, önceki gün 'deydi. Bir toplantıdan çıktığını söyleyen güzel oyuncu, her zamanki gibi şıktı.



    Gazetecilerin sorularını "Daha sonra konuşalım" diyerek geri çeviren Sarıkaya'nın yüzündeki sivilceleri dikkatlerden kaçmadı. Pürüzsüz cildiyle bilinen güzel oyuncunun bu hali "Eleştiriler Serenay'ı yıprattı" dedirtti.
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