



ENERJİK İREM

'Baş Belası'nda başrolü Seçkin Özdemir'le paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek. Dizide çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulan psikolog İpek Gümüşçü'yü canlandıran Helvacıoğlu, fragmanlarda yer alan imajıyla hayli ses getirdi. Hareketli ve enerjik karakteriyle dikkat çeken İpek, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hayatı boyunca hiç çalışmamış ve maddi sıkıntı çekmemiş. İpek'in emniyet kariyerindeki en büyük sınavı ise birlikte çalışmak zorunda olduğu ve tamamen zıt karakterdeki Şahin olacak.