Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' yine reytinglerin zirvesindeydi.
Dizi, Tüm Kişiler'de %8,49 izlenme oranı ve %23,78 izlenme payı, AB'de %6,11 izlenme oranı ve %17,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,20 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı alarak birinci oldu.
HAYVAN DOSTU
Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan'ın kalbi de güzel. Çırpan, Kars'ta yapılacak hayvan barınağına yardım için tişört satmaya başladı. Tescilli güzel, "İleride büyük bir evim olursa birçok hayvanla paylaşacağım" dedi.
KAZAKLAR ÇIKTI
Pelin Karahan, yaz gününde kazak giymek zorunda kaldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozuna, "Haziran ayında bize kazak giydiren havaya inat gülümse" notu düştü.