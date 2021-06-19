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    yine zirvede! | 19 Haziran magazin haberleri

    'nin sevilen dizisi '' yine reytinglerin zirvesindeydi. İşte haberin detayları ve 19 Haziran 2021 tarihli 'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Bir Çukurova klasiği

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' yine reytinglerin zirvesindeydi.

    Dizi, Tüm Kişiler'de %8,49 izlenme oranı ve %23,78 izlenme payı, AB'de %6,11 izlenme oranı ve %17,53 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,20 izlenme oranı ve %22,06 izlenme payı alarak birinci oldu.



    HAYVAN DOSTU
    Miss Turkey 2015 güzeli Ecem Çırpan'ın kalbi de güzel. Çırpan, Kars'ta yapılacak hayvan barınağına yardım için tişört satmaya başladı. Tescilli güzel, "İleride büyük bir evim olursa birçok hayvanla paylaşacağım" dedi.



    KAZAKLAR ÇIKTI
    Pelin Karahan, yaz gününde kazak giymek zorunda kaldı. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı bu pozuna, "Haziran ayında bize kazak giydiren havaya inat gülümse" notu düştü.



        YAĞMURDA HAVUZ KEYFİ DEMET
        Özdemir'e yağmur vız geldi. Ege koylarını tekneyle gezdikten sonra Kaş'ta villa kiralayan Özdemir, önceki gün başlayan yağmurla kendisini havuza attı. Oldukça neşeli görünen oyuncu, bu karesine "Hava nasıl olursa olsun, sizin havanız güzel olsun" notu düştü.



        ÇAĞLA KASILDI
        Bu sene Bodrum yerine Çeşme'ye tatile giden Çağla Şıkel, şimdiden "Bu yazın en bronz tenlisi ben olacağım" mesajı veriyor. İki oğluyla birlikte Çeşme'de sezonluk 250 bin liraya ev tutan Şıkel, önceki gün bu pozunu paylaştı. 42 yaşındaki güzel sunucu, kaslı vücuduyla yine formunu gözler önüne serdi.



        OĞULCAN'IN GÖZÜNDEN EZGİ
        Sevgilisi Oğulcan Engin'le Marmaris'teki D-Maris'te tatil yapan Ezgi Eyüboğlu'ndan renkli pozlar gelmeye devam ediyor. Güzel oyuncu, önceki gün de aşkının objektifine bu havalı poz verdi.



            BİR DEMET KOMEDİ
            Tatil için Çeşme'ye giden Demet Akalın, marka takıntısı yüzünden güldürdü. Versace marka şapkasını ve mayosunu sosyal medyada göstermek için şekilden şekilen giren Akalın, komik duruma düştü. Fotoğrafına markanın gifini ekleyerek bir ilke imza atan şarkıcı, hava atayım derken kahkaha attırdı...



            ABD'DE BULUŞTULAR
            Uzun süredir ABD'de olan Ebru Şallı Akkuş ve eşi Uğur Akkuş, Türkiye'ye dönmeden sürprizle karşılaştı. Begüm-Adnan Şen çifti, dostları adına yemek düzenledi. Los Angeles'ta buluşan çiftler, bu anlarını Instagram'da paylaştı.



            ENERJİK İREM
            'Baş Belası'nda başrolü Seçkin Özdemir'le paylaşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, sıra dışı karakteriyle adından çokça söz ettirecek. Dizide çocukluğundan beri polisiyeye ilgi duyan ve kendisini bir cinayet soruşturmasının ortasında bulan psikolog İpek Gümüşçü'yü canlandıran Helvacıoğlu, fragmanlarda yer alan imajıyla hayli ses getirdi. Hareketli ve enerjik karakteriyle dikkat çeken İpek, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmasına rağmen hayatı boyunca hiç çalışmamış ve maddi sıkıntı çekmemiş. İpek'in emniyet kariyerindeki en büyük sınavı ise birlikte çalışmak zorunda olduğu ve tamamen zıt karakterdeki Şahin olacak.



                ÇOK HEYECANLI
                Çektiği dans videolarıyla adından söz ettiren Fırat Çelik, yeni bir dizi projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Çelik, yeni dizisi "Saklı" için prova yaptı. Oyuncu, şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi. (Aydın HAMZA)
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                Haberler Saklambaç Bir Zamanlar Çukurova yine zirvede! | 19 Haziran magazin haberleri