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    Sosyal medyadan 'a destek veren , - maçını izlemedi

    Sosyal medyadan ’a destek veren , - maçını izlemedi. Restoranda keyif çatan Özil’i görenler, “Özde değil sözde destek veriyor” diyerek tepki gösterdi.

    Sözde destek!

    Yaz sezonunu eşi Amine Gülşe ve kızı Eda'yla Çeşme'de geçiren Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, önceki gün oynanan Türkiye-Galler maçı öncesinde Milli Takım'a destek verdi.

    Twitter'da "Milli Takımımıza, kardeş ülke Azerbaycan'da Galler'e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye" mesajı yazan Özil, maç saatinde ise dünyadan bir haberdi.

    Çeşme'de tatilde olan birçok ünlü isim maçı nefes nefese izlerken sosyal medyadan destek verip maç heyecanını yaşamayan Özil'i görenler "Mesut'tan özde değil sözde destek" tepkisi gösterdi.

        Bir dönem Türk Milli Takımı yerine Almanya'yı tercih ettiği için eleştirilen yıldız futbolcu, ırkçı saldırılardan sonra Alman Milli Takımı'na veda ederek takdir toplamıştı.
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