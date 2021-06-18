Yaz sezonunu eşi Amine Gülşe ve kızı Eda'yla Çeşme'de geçiren Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, önceki gün oynanan Türkiye-Galler maçı öncesinde Milli Takım'a destek verdi.
Twitter'da "Milli Takımımıza, kardeş ülke Azerbaycan'da Galler'e karşı başarılar diliyorum. Haydi Türkiye" mesajı yazan Özil, maç saatinde ise dünyadan bir haberdi.
Çeşme'de tatilde olan birçok ünlü isim maçı nefes nefese izlerken sosyal medyadan destek verip maç heyecanını yaşamayan Özil'i görenler "Mesut'tan özde değil sözde destek" tepkisi gösterdi.