Dizinin fragmanı ise şimdiden zirveye çıktı. Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsünü konu alan dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı ise Pazartesi en çok izlenen yapım oldu.