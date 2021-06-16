Cemiyet hayatının örnek çiftlerinden olan Şirin-Neşet Yalçın, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kaldıkları Bodrum Loft'un iskelesinde görüntülenen Şirin Hanım, fit vücuduyla dikkat çekti. Sosyetik güzel, bir ara cep telefonunu da ayna gibi kullandı. Doğan SAVAŞ.
NE BEACH'İM MUHABBET!
Burcu Esmersoy ve Berrak Tüzünataç gibi güzellerin eski sevgilisi Berk Suyabatmaz, önceki gün Bodrum'daydı. Sosyetik playboyun yanında arkadaşları vardı. Tatilde olmasına rağmen keyifsiz halleriyle dikkat çeken Berk Suyabatmaz'ın yanındaki kadının da moralsiz yüz ifadesi, "Tatsız sohbet" dedirtti. Doğan SAVAŞ.
CEP-TRAFİK
Şarkıcı Keremcem, iranlı sevgilisi Gazal ile Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle Gümüşlük'te bir mekanda görüntülenen şarkıcı, önümüzdeki günler için birçok konser ile dizi projesi için görüşmeler yaptı. Doğan SAVAŞ.