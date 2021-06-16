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    Şirin-Neşet Yalçın, tatil sezonunu 'da açtı

    Cemiyet hayatının örnek çiftlerinden olan Şirin-Neşet Yalçın, tatil sezonunu ’da açtı. Kaldıkları Bodrum Loft’un iskelesinde görüntülenen Şirin Hanım, fit vücuduyla dikkat çekti. Sosyetik güzel, bir ara cep telefonunu da ayna gibi kullandı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Popüler otelin şirin misafiri

    Cemiyet hayatının örnek çiftlerinden olan Şirin-Neşet Yalçın, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kaldıkları Bodrum Loft'un iskelesinde görüntülenen Şirin Hanım, fit vücuduyla dikkat çekti. Sosyetik güzel, bir ara cep telefonunu da ayna gibi kullandı. Doğan SAVAŞ.

    NE BEACH'İM MUHABBET!
    Burcu     Esmersoy ve Berrak Tüzünataç gibi güzellerin eski sevgilisi Berk Suyabatmaz, önceki gün Bodrum'daydı. Sosyetik playboyun yanında arkadaşları vardı. Tatilde olmasına rağmen keyifsiz halleriyle dikkat çeken Berk Suyabatmaz'ın yanındaki kadının da moralsiz yüz ifadesi, "Tatsız sohbet" dedirtti. Doğan SAVAŞ.

    CEP-TRAFİK
    Şarkıcı     Keremcem, iranlı sevgilisi Gazal ile Bodrum tatiline devam ediyor. Önceki gün sevgilisiyle Gümüşlük'te bir mekanda görüntülenen şarkıcı, önümüzdeki günler için birçok konser ile dizi projesi için görüşmeler yaptı. Doğan SAVAŞ.

        KARAN OBJEKTİFİ SEVDİ
        Kuruluş         Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile Zorlu AVM'deydi. Dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıkan yakışıklı oyuncu, bu süreci tatil yaparak ailesiyle geçireceğini söyledi. Minik Karan ise objektiflere gülerek poz verdi.

        ÇAPA'DAN SALYAYA ÇÖZÜM!
        Şebnem         Çapa'nın eşi Celal Çapa, deniz salyasını gündeme aldı.

        Sosyal medyayı sallayan şu esprili yorumu yaptı: "Deniz salyası kırışıklıklara iyi geliyor deseler bir gecede kadınlar denizi temizlemezse ben de bir şey bilmiyorum."

            SABIKALI ÇIKTI
            Ukraynalı             model Anzelika Srabiants İstanbul'daki bir binadan atıldı. Kurtarılamadı. Köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan, tutuklandı.

            Ercan'ın geçmişi ise sabıkalı çıktı. Deniz Akkaya, Ercan'ın birçok kişiyi mağdur ettiğini açıkladı. "Kendisini defalarca şikayet ettim. Ancak şikayetlerim dikkate alınmadı. Kimlerle ne sebeplerden muhatap oluyoruz" açıklamasını yaptı.

            DİZİ ATV'DE İZLENİR
            Türkiye'nin             kanalı atv yine efsane bir yapımı daha izleyici ile buluşturacak. Başrollerinde Gökhan Alkan ile Yağmur Tanrısevsin'in oynadığı Kalp Yarası yakında ekranlarda olacak.

                Dizinin fragmanı ise şimdiden zirveye çıktı. Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunan aşk öyküsünü konu alan dizinin yeni tanıtımı sosyal medyanın en çok izlenenleri arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı ise Pazartesi en çok izlenen yapım oldu.
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