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    'in katili "Kimse filmini çekemez" dedi! Yapım şirketi tepki gösterdi

    Ünlü şarkıcı , 1989 yılında hunharca katledildi. Katil kocası 'ti. Serbest, önce en'i kezzapla kör bıraktı sonra da katletti. 7 ay hapis yatıp tahliye edildi. Bergen'in katili "Kimse filmini çekemez" dedi! Yapım şirketi tepki gösterdi: Tüm kadınlar için projeden vazgeçmeyeceğiz.

    Serbest atışa izin yok!

    Ünlü şarkıcı , 1989 yılında hunharca katledildi. Katil kocası 'ti.

    Serbest, önce en'i kezzapla kör bıraktı sonra da katletti. 7 ay hapis yatıp tahliye edildi. İşte bir yapım firması acıların kadını Bergen'in hayatını filme çekmek için harekete geçti.

    Ancak Halis Serbest, "Sinemaya uyarlamaya çalıştıkları tamamen yalan dolan. Para beklentim olduğunu söyleyen filmciler yargı önünde hesap verecek" dedi. Bunun üzerine yapım şirketinden tepki geldi:

    Bergen ve Bergen gibi nice özel kadının yaşam gücünü, kudretini bastırmaya çalışan faillere ve faillere hizmet eden zihniyete inat, Bergen'in yanında olacağız.

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