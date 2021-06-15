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    Patron teftişte! 45 bin TL'lik pedallı board'u ile etrafı inceledi

    'nin 2020'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,2 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada yer alan 'in oğlu Murat, önceki gün 'ndeydi. Sosyetik iş adamı, 45 bin TL'lik pedalboard ile çıplak ayak koyu dolaşıp hem sabah sporunu yaptı hem de etrafı kolaçan etti.

    Doğan Savaş TAKVIM
    Patron teftişte!

    Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,2 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada yer alan 'in oğlu Murat, önceki gün 'ndeydi.

    Sosyetik iş adamı, 45 bin TL'lik pedalboard ile çıplak ayak koyu dolaşıp hem sabah sporunu yaptı hem de etrafı kolaçan etti.

    BALAYINA START VERDİ


    İş insanı , sosyetik ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çift, tatil sezonunu 'da açtı. Gezer, arkadaş grubuyla Türkbükü'nde demirli teknede sohbet ederken görüntülendi. Çarmıklı ise o sırada yine Türkbükü'nde arkadaş grubuyla sohbetteydi.

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