Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 2,2 milyar dolarlık servetiyle 5. sırada yer alan Hüsnü Özyeğin'in oğlu Murat, önceki gün Türkbükü'ndeydi.

Sosyetik iş adamı, 45 bin TL'lik pedalboard ile çıplak ayak koyu dolaşıp hem sabah sporunu yaptı hem de etrafı kolaçan etti.

BALAYINA START VERDİ



İş insanı Murat Gezer, sosyetik Nazlı Çarmıklı ile geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti. Çift, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Gezer, arkadaş grubuyla Türkbükü'nde demirli teknede sohbet ederken görüntülendi. Çarmıklı ise o sırada yine Türkbükü'nde arkadaş grubuyla sohbetteydi.