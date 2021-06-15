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    Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü

    Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü. Kirazlardan kulağına küpe yapıp poz veren güzel oyuncuya takipçileri "Artık ekrana dön, seni özledik" mesajları yağdırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Klasik yaz pozu

    Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü. Kirazlardan kulağına küpe yapıp poz veren güzel oyuncuya takipçileri "Artık ekrana dön, seni özledik" mesajları yağdırdı.

    TEMKİNLİ ÇAĞLA
    Her yaz kapkara dolaşan Çağla Şıkel, artık akıllandı. Güneşin kalıcı hasarlarını fark eden ünlü model, önceki gün tatil sezonuna resmen start verdi. Çeşme'de olan ünlü model, "Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Şimdi 50 faktör koruma kullanıyorum" dedi.

    HIZIR REİS PROVADA...
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, sette Ozan Akbaba'nın minik oğlunu sevdi. Kaynarca ile Ozan Ali'nin fotoğrafına, "Darısı başına" yorumu yağdı.

        ŞÖHRETİYLE SINIRLARI AŞTI
        Lübnan'da         Soul Arabia dergisinin kapak çekimini yapan Selin Genç'e birçok yabancı firmadan reklam teklifleri yağdı. Bir Zamanlar Çukurova'nın ünlü ismi, şimdi bu teklifleri değerlendiriyor.

        DENİZ DURULDU
        Popçu         Deniz Seki, üç ay önce yollarını ayırdığı sevgilisi İrfan Özçelik ile buzları eritti. Barışmayı kutlamak için Ege'de tatile çıkan ikiliden Seki, teknede çekilen bu kareyle de aşkını ilan etti.

        GAFFUR DÖRT NALA
        Bir Zamanlar Çukurova'daki Gaffur Ağa rolüyle gönüllerde taht kuran Bülent Polat, tatil için gittiği Antalya'da at bindi. Dizi başlamadan önce binicilik dersleri alıp at binmeyi öğrenen ünlü oyuncunun bu karesine "Gaffur dört nala" yorumu yağdı.

            YAĞMUR YOĞUN BAKIMDA
            Yakında             atv'de başlayacak 'Kalp Yarası' dizisinin yıldızı Yağmur Tanrısevsin, yoğun tempo öncesinde kendisini kampa aldı. Spor ve düzenli beslenmeyle daha fit bir görünüm kazanmayı amaçlayan güzel oyuncu, yeni rolü için de çok heyecanlı.

            PAMUK ŞEKER
            Pelin Akil Altan da tatil sezonunu açtı. Eşi Anıl Altan ve ikiz kızlarıyla yılın yorgunluğunu atan sempatik oyuncunun deniz kenarından paylaştığı bu fotoğraf, kalpleri ısıttı. Bu kareye 'Maşallah' yorumları yağdı.

            BOĞAZ'DA HAVUZ KEYFİ: 1.100 TL
            İstanbul'da             Çırağan Sarayı'nın sonsuzluk havuzunda vakit geçirmenin fiyatı belli oldu. Günlük bin 100 TL ödeyene Boğaz manzaralı havuzda kulaç açma fırsatı doğdu. Bu fiyata ise birer adet başlangıç, ana yemek, tatlı, çay, kahve ve meşrubat dahil.

                MR. NUSRET
                Ünlü                 sanatçı Mr. Jade, yakın dostu Nusret Gökçe'yle New York'ta bir araya geldi. Mr. Jade, ünlü işletmeciyi şehrin en popüler mekanları arasında yer alan restoranı Nusr-Et'te ziyaret etti. Gün boyunca sohbet edip hasret gideren Mr. Jade ve Nusret Gökçe, akşam ise New York turuna çıktı. Eğlence mekanlarını dolaşan ikili, birlikte keyifli bir akşam geçirdi.
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                İngiliz Financial Times FETÖ'nün oyuncağı oldu!
                Haberler Saklambaç Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü