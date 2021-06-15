Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü

YAĞMUR YOĞUN BAKIMDA

Yakında atv'de başlayacak 'Kalp Yarası' dizisinin yıldızı Yağmur Tanrısevsin, yoğun tempo öncesinde kendisini kampa aldı. Spor ve düzenli beslenmeyle daha fit bir görünüm kazanmayı amaçlayan güzel oyuncu, yeni rolü için de çok heyecanlı.