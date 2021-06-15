Gökçe Bahadır, çocukluğuna geri döndü. Kirazlardan kulağına küpe yapıp poz veren güzel oyuncuya takipçileri "Artık ekrana dön, seni özledik" mesajları yağdırdı.
TEMKİNLİ ÇAĞLA
Her yaz kapkara dolaşan Çağla Şıkel, artık akıllandı. Güneşin kalıcı hasarlarını fark eden ünlü model, önceki gün tatil sezonuna resmen start verdi. Çeşme'de olan ünlü model, "Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Şimdi 50 faktör koruma kullanıyorum" dedi.
HIZIR REİS PROVADA...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Reis'i Oktay Kaynarca, sette Ozan Akbaba'nın minik oğlunu sevdi. Kaynarca ile Ozan Ali'nin fotoğrafına, "Darısı başına" yorumu yağdı.