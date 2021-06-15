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    , geçmişe sünger çekti! Kendisini döven 'ı affetti

    , geçmişe sünger çekti. Kendisini döven ’ı affetti. Ceren Kaplakarslan, 2015'de 'la evlenip 2 yıl sonra da boşanmıştı. 2 ay önce de Temel Tankıran'la nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

    Ailenin Temel'i

    Manken ve oyuncu , 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet gördü. Günlerce gözyaşı döktü. Hatta 'ye gidip kızını orada dünyaya getirdi. Ancak o günleri hafızasından sildi.

    Geçtiğimiz aylarda kendisini döven Tankıran'la evlendi. Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Geçmişe sünger çeken çift, önceki gün kızı ve babası 'la görüntülendi. Yanlarında eşi Tankıran da vardı. Bu manzarayı görenler "Dayaklar ne çabuk unutuldu" yorumunu yaptı.

    ABD'YE GİTMİŞ
    Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamileyken Tankıran'dan dayak yediğini söylemişti. Şiddetin kanıtı olan fotoğraflarını da göstermişti. Ardından ABD'ye gitmişti.

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    Haberler Saklambaç Ceren Kaplakarslan, geçmişe sünger çekti! Kendisini döven Temel Tankıran'ı affetti