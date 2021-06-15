Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet gördü. Günlerce gözyaşı döktü. Hatta ABD'ye gidip kızını orada dünyaya getirdi. Ancak o günleri hafızasından sildi.

Geçtiğimiz aylarda kendisini döven Tankıran'la evlendi. Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Geçmişe sünger çeken çift, önceki gün kızı Tuva ve babası Atilla Kaplakarslan'la görüntülendi. Yanlarında eşi Tankıran da vardı. Bu manzarayı görenler "Dayaklar ne çabuk unutuldu" yorumunu yaptı.

ABD'YE GİTMİŞ

Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamileyken Tankıran'dan dayak yediğini söylemişti. Şiddetin kanıtı olan fotoğraflarını da göstermişti. Ardından ABD'ye gitmişti.