Coronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020 başladı. 24 takım, Avrupa'nın en iyisi olmak için sahaya çıktı. Milli Takımımız da yarışta yer aldı. Dünyaca ünlü futbolcular kadar eşleri ve sevgilileri de dikkatlerden kaçmadı! Yengeler arasında güzellik yarışması yapıldı!
Onlar arasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa da vardı. İkilinin mutluluğu kızları Lila Ella'nın doğmasıyla katlandı.
İşte ünlü yengeler;
Tribünün en iddialı ismi ise Victoria Secret modeli İzabel Goulart... Ünlü model Alman kaleci Kevin Trapp'la birlikte...