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    'nin en güzel yengeleri: Listede ’ın Belçikalı eşi da var

    başladı. Dünyaca ünlü futbolcular sahaya çıktı! Güzel eşleri de tribündeki yerini aldı! “En Güzel Yenge Listesinde” milli futbolcumuz ’ın Belçikalı eşi da var...

    Top modeller!

    Coronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020 başladı. 24 takım, Avrupa'nın en iyisi olmak için sahaya çıktı. Milli Takımımız da yarışta yer aldı. Dünyaca ünlü futbolcular kadar eşleri ve sevgilileri de dikkatlerden kaçmadı! Yengeler arasında güzellik yarışması yapıldı!



    Onlar arasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın kendisi gibi futbolcu olan eşi Lisa da vardı. İkilinin mutluluğu kızları Lila Ella'nın doğmasıyla katlandı.

    İşte ünlü yengeler;



    Tribünün en iddialı ismi ise Victoria Secret modeli İzabel Goulart... Ünlü model Alman kaleci Kevin Trapp'la birlikte...



        İspanyol şarkıcı Edurne Garcia Almagro, David de Gea ile evli.



        Fransız model Jessica Aidi, İtalyan Marco Verratti'nin nişanlısı...



        Manken Mia McClenaghan, Chelsea'nin sağ beki İngiliz Reece James'in kız arkadaşı.

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            Haberler Saklambaç EURO 2020'nin en güzel yengeleri: Listede Enes Ünal’ın Belçikalı eşi Lisa da var