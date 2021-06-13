Coronavirüs nedeniyle ertelenen Euro 2020 başladı. 24 takım, Avrupa'nın en iyisi olmak için sahaya çıktı. Milli Takımımız da yarışta yer aldı. Dünyaca ünlü futbolcular kadar eşleri ve sevgilileri de dikkatlerden kaçmadı! Yengeler arasında güzellik yarışması yapıldı!