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    Dr. , kahvaltısı ile tanışınca çark etti

    Geçtiğimiz yıllarda "Kahvaltı yasaklanmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" diyen Prof. Dr. , Türk sevenlerinin tepkisini çekmişti. Önceki gün çark eden dünyaca ünlü doktor, Büyükelçisi , Başkonsolosu ve Belediye Başkanı ile kahvaltıda buluştu.

    Özüne döndü!

    Geçtiğimiz yıllarda "Kahvaltı yasaklanmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" diyen Prof. Dr. , Türk sevenlerinin tepkisini çekmişti. Önceki gün çark eden dünyaca ünlü doktor, Büyükelçisi , Başkonsolosu ve Belediye Başkanı ile kahvaltıda buluştu. Dostlarıyla New York'taki isimli Türk restaurantına giden Mehmet Öz, kahvaltısı yaptı ve en sağlıklı favori yiyeceğinin menemen ve bal/kaymak olduğunu açıkladı.


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