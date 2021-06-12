Geçtiğimiz yıllarda "Kahvaltı yasaklanmalı. Kahvaltı yapmamız gerektiğini düşünmüyorum, bu bir reklam aldatmacası. Ne yazık ki onlarca yıldır bu konudaki dogmaların birçoğu reklamlardan çıktı ve bunlar aslında sağlığımız hakkındaki gerçeklere dayanmıyordu" diyen Prof. Dr. Mehmet Öz, Türk sevenlerinin tepkisini çekmişti. Önceki gün çark eden dünyaca ünlü doktor, Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams ile kahvaltıda buluştu. Dostlarıyla New York'taki Ali Baba isimli Türk restaurantına giden Mehmet Öz, Van kahvaltısı yaptı ve en sağlıklı favori yiyeceğinin menemen ve bal/kaymak olduğunu açıkladı.