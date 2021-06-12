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    'den önce devekuşu şimdi de timsah! 650 bin TL'lik timsah derisi tepki çekti

    Sokak hayvanları için sürekli yardım çağrısı yapan , geçtiğimiz ay devekuşu tüyünden çanta taktı. Önceki akşam da elinde 650 bin TL’lik timsah derisi vardı!

    Doğan Savaş TAKVIM
    Derin sevgi!

    Sosyetik , inadından vazgeçmiyor. Nisan ayında devekuşu tüyünden yapılmış 250 bin TL'lik Hermes çantasıyla 'te objektiflere takılan Mermerci, şaşırtmıştı.

    Sürekli sokaktaki kedi ve köpekler için yardım çağrısı yapan sosyetik güzel, önceki akşam da sevgilisi 'la Bebek'teydi. Derin Mermerci'nin elinde bu kez onlarca timsahın katledilmesiyle elde edilen timsah derisi Hermes çanta vardı.

    Derin'in 650 bin TL'lik çantası, "Hayvanları takmayı da seviyor" eleştirisi yaptırdı.

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