Sosyetik Derin Mermerci, Hermes inadından vazgeçmiyor. Nisan ayında devekuşu tüyünden yapılmış 250 bin TL'lik Hermes çantasıyla Bebek'te objektiflere takılan Mermerci, şaşırtmıştı.

Sürekli sokaktaki kedi ve köpekler için yardım çağrısı yapan sosyetik güzel, önceki akşam da sevgilisi Murat Aslan'la Bebek'teydi. Derin Mermerci'nin elinde bu kez onlarca timsahın katledilmesiyle elde edilen timsah derisi Hermes çanta vardı.

Derin'in 650 bin TL'lik çantası, "Hayvanları takmayı da seviyor" eleştirisi yaptırdı.