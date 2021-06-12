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    , önceki gün paylaştığı bu kareyle yine güzelliğini gözler önüne serdi

    Eşi ve oğluyla doğayla iç içe yaşayan , önceki gün paylaştığı bu kareyle Instagram'ı renklendirdi. Kovboy şapkası ve botlarıyla farklı bir tarz sergileyen ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Her hali başka güzel" yorumu yağdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 12 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Doğal güzel Azra

    Eşi ve oğluyla doğayla iç içe yaşayan Azra Akın, önceki gün paylaştığı bu kareyle Instagram'ı renklendirdi. Kovboy şapkası ve botlarıyla farklı bir tarz sergileyen ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Her hali başka güzel" yorumu yağdı.

    YAĞMUR'UN OYUNCAĞI
    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun hız tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki akşam Bebek'teydi. Yeni aldığı Vespa motosikletiyle görüntülenen tutan güzel pilotun garajında Kawasaki Ninja 250R marka motosiklet ve Porsche Panamera da var.

    SON MODA BURCU
    Doğaya     olan tutkusu ile bilinen Burcu Kara, ezberleri bozan bir kumaş teknolojisiyle bebekler için yepyeni bir marka oluşturdu. Tamamen doğal, bitkilerle boyanan bir kumaş teknolojisiyle çalışan Kara, I'm Natural markasını beğeniye sundu.

        23 BİN TL'LİK PLAJ STİLİ
        Sevgilisi         Oğuzhan Koç ile Kaş tatilinden sonra şimdi de Çeşme'ye giden Demet Özdemir, son dönemde stiliyle de dikkat çekiyor. Havuz kenarından bu karesini paylaşan güzel oyuncunun kıyafet ve aksesuarlarının toplam değeri 23 bin TL...

        YAN GELİP YATTI!
        Pop müziğin ünlü ismi Ece Seçkin de trende uydu. Tatil için yat tercih eden Seçkin, güneşlenirken nişanlısı Çağrı Terlemez'e böyle poz verdi.

        BİR BODRUM MASALI
        Sevgilisi         Fatih İçmeli ile tekne tatili tercih eden Öykü Gürman, önceki gün yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı adeta maviye boyadı. Zodyak botla bir ara Bodrum'un yanı başındaki Mazı'nın koylarını gezen Gürman, bu karelere de "Mavi olsun bize yeter" diye yazdı.

            ÇİÇEK GİBİ POZ
            Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Instagram'da çiçekler açtırdı. Ay çiçeklerinden oluşan buketiyle verdiği pozu hesabında paylaşan ünlü oyuncuya, takipçilerinden "Çiçek gibi poz" mesajı yağdı.

            TATİL ALIŞVERİŞİ
            Sarp Apak, önceki gün eşi Bengisu Apak ile Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Önümüzdeki günlerde İzmir'e gideceklerini söyleyen Apak, tatil öncesinde birkaç eksiklerini aldıklarını dile getirdi.

            HEYECANLI ÇİFT
            Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, tatil için gittikleri Antalya'da heyecanlı anlar yaşadı. Ünlü çift, kaldıkları otelin havuzunda rafting yaptıkları anları paylaştı.


                ÖLÇÜLÜ SÜREYYA!
                Son dönemde yüzüne yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olup çıkan Süreyya Yalçın, önceki gün tarzıyla da ilgi odağı oldu. ABD'deki evinin bahçesinde giyinip süslenip poz veren ikoncanın, mezura şeklindeki kemeri "Süreyya'nın ölçülü tarzı" esprileri yaptırdı.

                YASMİN MORALİ
                Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, önceki gün kızıyla eğlenceli anlar yaşadı. 64 yaşındaki şovmen, kızı Yasmin ile yüzüne maske yaptı. Bu anları Instagram'da paylaşan genç kızın fotoğrafına "Mali'ye evlat morali" dedirtti.

                BERGEN İSYANI
                Bergen'in filmini engellemek isteyen biri var... Bergen'i belgesel kitabının ve filminin senaryo yazarı Ayça Öztorun'a açıklamada bulunan Bergen'in eski eşi Halis Serbest, "Bu filmi çekmek için kime sorup kimden izin aldılar? Benim iznim olmadan kimse bu filmi çekemez" dedi.

                    Film seti Türkiye'nin neresine kurulursa kurulsun bu filme müsaade etmeyeceğini, anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıklayan Serbest'in dikkat çeken diğer açıklamaları şöyle: "Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucun nedenini niyesini detayıyla kimseye konuşmamaya özen gösterdim. Zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapılar ardında psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini! Kime sordunuz? Kafanıza göre tüm Türkiye'ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Ben kefaretimi ödedim...
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                    Haberler Saklambaç Azra Akın, önceki gün paylaştığı bu kareyle yine güzelliğini gözler önüne serdi