Eşi ve oğluyla doğayla iç içe yaşayan Azra Akın, önceki gün paylaştığı bu kareyle Instagram'ı renklendirdi. Kovboy şapkası ve botlarıyla farklı bir tarz sergileyen ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden "Her hali başka güzel" yorumu yağdı.
YAĞMUR'UN OYUNCAĞI
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun hız tutkunu pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki akşam Bebek'teydi. Yeni aldığı Vespa motosikletiyle görüntülenen tutan güzel pilotun garajında Kawasaki Ninja 250R marka motosiklet ve Porsche Panamera da var.
SON MODA BURCU
Doğaya olan tutkusu ile bilinen Burcu Kara, ezberleri bozan bir kumaş teknolojisiyle bebekler için yepyeni bir marka oluşturdu. Tamamen doğal, bitkilerle boyanan bir kumaş teknolojisiyle çalışan Kara, I'm Natural markasını beğeniye sundu.