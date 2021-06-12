Film seti Türkiye'nin neresine kurulursa kurulsun bu filme müsaade etmeyeceğini, anayasal haklarından vazgeçmeyeceğini açıklayan Serbest'in dikkat çeken diğer açıklamaları şöyle: "Bu zamana kadar evliliğim ve çirkin sonucun nedenini niyesini detayıyla kimseye konuşmamaya özen gösterdim. Zaten karşılıklı acılar çektik. Daha fazla konuşulmasını hiçbir zaman istemedim. Kimse bilmez evin içinde neler yaşandığını. Kimse bilemez kapalı kapılar ardında psikolojik şiddetin en alasını kimin görüp kimin görmediğini! Kime sordunuz? Kafanıza göre tüm Türkiye'ye beni nasıl lanse etmeyi düşünüyorsunuz? Ben kefaretimi ödedim...