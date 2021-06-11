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    'ya Türkiye'ye dönmek yaramadı

    'nin yüzü olarak gittiği Milano'da şıklığıyla nefes kesen 'ya Türkiye'ye dönmek yaramadı. Önceki gün 'te objektife takılan güzel oyuncu, 6 bin 500 TL'lik Prada çantası ve 4 bin 700 TL'lik marka sandaletiyle kombinlediği kıyafetiyle hüsran yarattı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 11 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Bu ne hal Serenay!

    Bvlgari'nin yüzü olarak gittiği Milano'da şıklığıyla nefes kesen Serenay Sarıkaya'ya Türkiye'ye dönmek yaramadı. Önceki gün Bebek'te objektife takılan güzel oyuncu, 6 bin 500 TL'lik Prada çantası ve 4 bin 700 TL'lik Rick Owens marka sandaletiyle kombinlediği kıyafetiyle hüsran yarattı. Doğan SAVAŞ.

    ALEYNA HAYALİ KEKO VE MAÇO
    Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."

    ALMANYA'DA EĞİTİM TÜRKİYE'DE BAŞROL
    Almanya'da     drama eğitimi alan Hamide Bozkurt, 'Gazoz' filmi için kamera karşısına geçecek. Projede, Bozkurt'a yapımın genel koordinatörlüğünü üstlenen Ercan Örs eşlik edecek. Komedi tarzındaki filmin yapımcılığını Turgut Geleç ve Semra Kayhan üstleniyor.

        AŞK ÇEŞMESİ
        Berkay, birçok ünlü isim gibi Çeşme'de tatilde. Ailesiyle yıllardır gittiği tatil beldesinde yazın keyfini süren popçu, önceki akşam da eşi Özlem Ada Şahin'le yemek sonrası böyle romantik poz verdi.
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        Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya'ya Türkiye'ye dönmek yaramadı