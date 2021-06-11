ALEYNA HAYALİ KEKO VE MAÇO

Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."