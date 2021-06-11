Bvlgari'nin yüzü olarak gittiği Milano'da şıklığıyla nefes kesen Serenay Sarıkaya'ya Türkiye'ye dönmek yaramadı. Önceki gün Bebek'te objektife takılan güzel oyuncu, 6 bin 500 TL'lik Prada çantası ve 4 bin 700 TL'lik Rick Owens marka sandaletiyle kombinlediği kıyafetiyle hüsran yarattı. Doğan SAVAŞ.
ALEYNA HAYALİ KEKO VE MAÇO
Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği açıkladı: "Efendi, ağır, keko ve biraz maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Çok zor değil, özünde kekoluk olacak ama öyle hissettirmemek için elinden geleni yapacak."
ALMANYA'DA EĞİTİM TÜRKİYE'DE BAŞROL
Almanya'da drama eğitimi alan Hamide Bozkurt, 'Gazoz' filmi için kamera karşısına geçecek. Projede, Bozkurt'a yapımın genel koordinatörlüğünü üstlenen Ercan Örs eşlik edecek. Komedi tarzındaki filmin yapımcılığını Turgut Geleç ve Semra Kayhan üstleniyor.