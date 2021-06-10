GÖRMEDEN İNANMAM

24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, yine ihanet iddialarıyla gündemde. Ünlü sanatçının, kendisinden 19 yaş küçük eşinin geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.Gözlerin çevrildiği Kibariye, "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum" yorumuyla şaşırttı.