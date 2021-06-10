Mide ameliyatı uğruna büyük sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, safra kesesi ameliyatı öncesi şöyle dedi: "Savaşıp kilo alıp iyileşip Allah'in bana verdiği güzel yaşamımı uzatmak için elimden geleni yapacağım."
BOYUNU GEÇTİ
Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil, önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. 14 yaşındaki Ali Sadi'nin şimdiden annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
GÖRMEDEN İNANMAM
24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, yine ihanet iddialarıyla gündemde. Ünlü sanatçının, kendisinden 19 yaş küçük eşinin geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.Gözlerin çevrildiği Kibariye, "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum" yorumuyla şaşırttı.