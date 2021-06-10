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    , safra kesesi ameliyatı öncesi herkese seslendi

    Mide ameliyatı uğruna büyük sağlık sorunları yaşayan , safra kesesi ameliyatı öncesi şöyle dedi: "Savaşıp kilo alıp iyileşip Allah'in bana verdiği güzel yaşamımı uzatmak için elimden geleni yapacağım." İşte 'nin sizler için hazırladığı 10 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Savaşçı Seren!

    Mide ameliyatı uğruna büyük sağlık sorunları yaşayan Seren Serengil, safra kesesi ameliyatı öncesi şöyle dedi: "Savaşıp kilo alıp iyileşip Allah'in bana verdiği güzel yaşamımı uzatmak için elimden geleni yapacağım."

    BOYUNU GEÇTİ
    Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil, önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. 14 yaşındaki Ali Sadi'nin şimdiden annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.

    GÖRMEDEN İNANMAM
    24 yıllık evli çift Kibariye ile Ali Küçükbalçık, yine ihanet iddialarıyla gündemde. Ünlü sanatçının, kendisinden 19 yaş küçük eşinin geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı otelde bir kadınla el ele yürürken görüntüleri ortaya çıktı.Gözlerin çevrildiği Kibariye, "Ben gözümle görmedim, belki iş arkadaşıdır. Günaha giremem. Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum" yorumuyla şaşırttı.

        ÇAY KEYFİ!
        Bir süre önce Instagram dünyasına giriş yapan Engin Akyürek, sosyal medyaya çabuk alıştı. Yakışıklı oyuncu, çay keyfi yaparken çekilen karesine "Çay içtiğiniz cümleleriniz olsun" notu yazdı. Akyürek'in paylaşımı, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

        EKRANA DÖNÜŞ YOK
        Bir dönem ekranların aranılan yüzlerinden olan Zeynep Tokuş Yılmaztürk, önceki gün Etiler Akmerkez'de alışverişteydi. Yeniden ekrana dönmeyeceğini söyleyen Tokuş, "Ben emekli oldum. Artık hayatımda yoga var" dedi.

        YENİ ŞARKI MÜJDESİ
        İlk şarkısı 'Duvar' ile büyük ilgi gören ve başarı sağlayan Safir, ikinci teklisinin müjdesini verdi. Güzel şarkıcının 'Yolsuz Kaldık' isimli şarkısı, müzik severlerle buluştu.

            BOZBURUN'A CANSUYU!
            Ekranların             güzel oyuncusu Cansu Dere, geleneğini bozmadı. Dere, her yaz olduğu gibi soluğu yine Marmaris'te aldı. Yakın dostlarıyla gittiği Bozburun'da böyle poz veren Cansu Dere'nin renkli bikinisiyle pozuna beğeni ve yorum yağdı.

            SARI PAPATYA
            Ailesiyle             Bodrum'da tatilde olan Aslıhan Tandoğan'ın sarı çizgili plaj kombiniyle verdiği poza "Sarı papatya" yorumu yağdı.

            ISSIZ KADIN
            Sosyetik Burcu Şendir            , tatil rotasını şimdi de Fethiye'ye çevirdi. Şendir, ıssız bir koyda kurulu butik otelde denizin keyfini sürüyor.

                TÜRKİYE ATAĞI
                Dünyaca                 ünlü mücevher markası Bvlgari, son iki yıldır Türkiye'de artan satış grafiği üzerine atılım üzerine atılım yaptı. Önce Serenay Sarıkaya ile anlaşıp ilk kez Türk bir marka yüzü seçen firma, Capri, Mikonos, St. Tropez, İbiza ve Dubai gibi gözde tatil destinasyonlarıylarıyla birlikte Bodrum'da da yepyeni yazlık mağazasını açtı. Yalıkavak Marina'da kapılarını açan mağaza, Türkiye'deki ikinci Bvlgari mağazası olma özelliğini taşıyor.

                SİL BAŞTAN
                Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen şarkıcı Deniz Seki, yaklaşık üç ay önce yollarını ayırdığı sevgilisi İrfan Özçelik ile buzları eritti. Seki, barışı bu pozla ilan etti.

                SAMİMİ VE GÜZEL
                Arzum                 Onan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Güzel oyuncu, yaz tatili öncesinde mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Onan, her zamanki mütevazılığını gösterip kendisini bekleyen muhabirleri görünce oturduğu yerden kalkıp, "Sizleri bekletmeyeyim" diyerek poz verdi.

                    EFSANE FİLM
                    CY Medya bu kez Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlu sinema filmini çekmek için hazırlıklara başladı. Yapım şirketi, ilk Türk İslam halifesi olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9'uncu padişahı Yavuz Sultan Selim'in (I. Selim) hayatını beyazperdeye taşıyacak. "Yavuz: Adaletin Kılıcı" adlı film 2023 yılında vizyona girecek. Filmde Türk oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncular da rol alacak.

                    BABA SEVİNÇ
                    Tolgahan                     Sayışman ve eşi Almeda Abazi, önceki akşam ikinci çocukları Alina'yı kucaklarına aldı. Sayışman, "Çok şükür, sağlık durumu iyi. Almeda'ya bir kez daha aşık oldum. Çok sabırlı ve güçlü bir kadın. Doğum zorluydu ve uzun sürdü" dedi.

                    EDHO RAKİPSİZ
                    Atv'nin                     efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde %9,78 izlenme oranı ve %25,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!
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                    Haberler Saklambaç Seren Serengil, safra kesesi ameliyatı öncesi herkese seslendi