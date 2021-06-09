Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın sevgisi tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medyada resmini çizen hayranını gören Kaynarca, Samaneh Mohammadpour'u sete çağırdı. İran'dan gelen ressam ise resmi Kaynarca'ya hediye etti.
HANDE'NİN AKLI TATİLDE KALDI
Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz tatilini Bodrum'da geçireceğini söyleyen Ataizi, "Yakında oradaki evime gidip Ağustos'a kadar tatil yapacağım" dedi. (Aydın HAMZA)
ANLAMLI KLİP
Sinan Akçıl ve Samet Tecer, "Hata Bende" şarkısına Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip çekti. Tecer'in çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden başarılı müzisyen, klibin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.