



CESUR VE GÜZEL!

Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında, genç ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Çok iddialı bir oyuncu olan Küçükköse ile çok özel fotoğraf çekimi ve ardından da samimi bir röportaj gerçekleştirildi. Güzel oyuncu, işi, hayata bakışı ve özel yaşamıyla ilgili sorularımızı cevapladı.

