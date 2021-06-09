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    sevgisi sınırları aştı | 9 Haz magazin haberleri

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı rolüyle gönüllerde taht kuran 'nın sevgisi tüm dünyaya yayıldı. İşte haberin detayları ve 9 Haz tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magzin haberleri...

    Sevgisi sınırları aştı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca'nın sevgisi tüm dünyaya yayıldı. Sosyal medyada resmini çizen hayranını gören Kaynarca, Samaneh Mohammadpour'u sete çağırdı. İran'dan gelen ressam ise resmi Kaynarca'ya hediye etti.



    HANDE'NİN AKLI TATİLDE KALDI
    Ünlü oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yaz tatilini Bodrum'da geçireceğini söyleyen Ataizi, "Yakında oradaki evime gidip Ağustos'a kadar tatil yapacağım" dedi. (Aydın HAMZA)



    ANLAMLI KLİP
    Sinan Akçıl ve Samet Tecer, "Hata Bende" şarkısına Beykoz Kundura Fabrikası'nda klip çekti. Tecer'in çocukluk arkadaşı olduğunu ifade eden başarılı müzisyen, klibin kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.



        İPEK'İN MASALI
        İpek Açar'ın yeni şarkısı Masal Kuşu, 11 Haziran'da çıkacak. Şarkının sözleri Hakkı Yalçın'a; aranjesi ise eşi Alper Kömürcü'ye ait.



        GEÇER NOT ALAMADI
        Amine Gülşe, imaj değişikliğine gitti. Koyu kumral olan saçlarını sarartan güzel oyuncunun yeni görüntüsü, genel olarak beğenilmedi.



        BİZ BÖYLE MUTLUYUZ
        Önceki gün sevgilisi Oğulcan Engin ile Cihangir'de objektife takılan Ezgi Eyüboğlu, evlilik sorularına "Şu anda öyle bir planımız yok; böyle mutluyuz" dedi.



            CESUR VE GÜZEL!
            Şamdan Plus'ın yeni sayısının kapağında, genç ve güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse yer alıyor. Çok iddialı bir oyuncu olan Küçükköse ile çok özel fotoğraf çekimi ve ardından da samimi bir röportaj gerçekleştirildi. Güzel oyuncu, işi, hayata bakışı ve özel yaşamıyla ilgili sorularımızı cevapladı.
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