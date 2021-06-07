Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Hadise için artık varsa yoksa müzik… Reza Zarrab skandalının ardından Kaan Yıldırım'la ilişkisi de sekteye uğrayan popçu, dün 18 Haziran'da çıkacak yeni single çalışması 'Hay Hay'ı paylaştı. Her zaman aşkına destek olan Kaan Yıldırım ise bu kez sessiz kalıp akılları karıştırdı.
GÜNÜN BİRİNCİSİ
Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim; Tüm Kişiler'de %9,53 izlenme oranı ve %25,98 izlenme payı, AB'de %6,10 izlenme oranı ve %18,12 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,90 izlenme oranı ve %21,24 izlenme payı alarak günün birincisi oldu.
İŞİN ASLI GÜÇ
Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir kadını güçlü yapan özellikleri şöyle sıraladı: "Kendini seven, ayakları üzerinde duran, muhtaç olmayan, okuyan, fikrini sunmaktan korkmayan kadın güçlüdür."