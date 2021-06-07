

ÖZGE'DEN MÜJDE VAR

Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin dokuz haftalık hamile olduğu iddia edildi. Hamile olduğunu kabul eden güzel oyuncu, "9 değil 13 haftalık hamileyim" dedi ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.