Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    , yeni çalışması 'Hay Hay'ı duyurdu

    Son dönemde sıkıntılı günler geçiren için artık varsa yoksa müzik… Reza Zarrab skandalının ardından 'la ilişkisi de sekteye uğrayan popçu, dün 18 Haziran'da çıkacak yeni single çalışması 'Hay Hay'ı paylaştı. Her zaman aşkına destek olan Kaan Yıldırım ise bu kez sessiz kalıp akılları karıştırdı. İşte 'nin sizler için hazırladığı 7 Haziran tarihli Saklambaç haberleri.

    Destek çıkmadı!

    Son dönemde sıkıntılı günler geçiren Hadise için artık varsa yoksa müzik… Reza Zarrab skandalının ardından Kaan Yıldırım'la ilişkisi de sekteye uğrayan popçu, dün 18 Haziran'da çıkacak yeni single çalışması 'Hay Hay'ı paylaştı. Her zaman aşkına destek olan Kaan Yıldırım ise bu kez sessiz kalıp akılları karıştırdı.

    GÜNÜN BİRİNCİSİ
    Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim; Tüm Kişiler'de %9,53 izlenme oranı ve %25,98 izlenme payı, AB'de %6,10 izlenme oranı ve %18,12 izlenme payı ve 20+ABC1'de %7,90 izlenme oranı ve %21,24 izlenme payı alarak günün birincisi oldu.

    İŞİN ASLI GÜÇ
    Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, bir kadını güçlü yapan özellikleri şöyle sıraladı: "Kendini seven, ayakları üzerinde duran, muhtaç olmayan, okuyan, fikrini sunmaktan korkmayan kadın güçlüdür."

        BEBEK'TE KEYİF
        Güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Bebek'te sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte objektiflere yansıdı. İkili, İstanbul'daki güzel havanın tadını çıkardı. Aydın HAMZA.


        ÖZGE'DEN MÜJDE VAR
        Altı yıldır meslektaşı Burak Yamantürk'le aşk yaşayan Özge Özpirinçci'nin dokuz haftalık hamile olduğu iddia edildi. Hamile olduğunu kabul eden güzel oyuncu, "9 değil 13 haftalık hamileyim" dedi ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        SÜREYYA'NIN PİZZASI!
        Lüks kıyafetlerinden tırnaklarına kadar her yeri taşlarla süslü olan Süreyya Yalçın, yaptığı paylaşımla güldürdü. Taşlarla süslü bir pizza dilimini Instagram'da yayınlayan sosyetik ikoncana, "Böyle olur Süreyya pizzası" yorumları yağdı.

            BESLENME SAATİ
            Berfu             Yenenler, büyük oğlu Kuzey'le bu kareyi paylaştı. Minik Kuzey'in annesine elleriyle erik yedirdiği o anlar, genç kadının takipçilerini gülümsetti.

            EVCEN'DEN ROL ÇALDI
            Geçtiğimiz             gün 35 yaşına giren Fahriye Evcen, birçok kutlama yaptı. Ancak güzel oyuncu, hiçbir kutlamada pastasını üfleyemedi. Nedeni ise minik oğlu Karan'ın anneden rol çalmasıydı.

            İREM'İN BAKIM GÜNÜ
            Popçu             İrem Derici, dünü bakıma ayırdı. Derici, yüz maskesi yapıp bu anlarını Instagram'da yayınladı. Birçok ünlü ismin aksine özgüvenini konuşturan ünlü popçu, takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

                FRANSIZ KALMADI
                Şarkıcı                 Aslızen, 10 yaşındaki kızı Mayra ile Bodrum'a tatile gitti. Azka Otel'e yerleşti. Mayra ile bol bol yüzüp güneşlendi. Denizden çıktıktan sonra gazetecilerle bir araya gelen şarkıcı, estetik yaptırdığını söyledi. Aslızen, "Seda Sayan'ı kıskandım ben de onun gibi Fransız askısı yaptırdım" dedi.

                RENKLİ PAZAR
                Sosyetik                 Kardelen Acar, önceki gün Çeşme'de pazara gitti. Bol bol taze sebze-meyve aldı. Kendisine çiçek hediye eden pazarcıyla fotoğraf çektirdi. Instagram'dan "Çiçeklerim minik beyden" notuyla yayınladı.

                PRENSES DİANA!
                Prenses Harry ve Sussex Düşesi Meghan'ın ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana, dün ABD'de dünya geldi. Çift, kızlarına Lilibet adını, Kraliyet ailesinin Kraliçe 2. Elizabeth'e verdiği takma ada atıfla koyduklarını belirtti. Bebeğin ikinci ismi Diana'nın ise bebeğin babaannesi Prenses Diana'yı onurlandırmak için konulduğu kaydedildi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Başkan Erdoğan'dan ESpor FIFA 2021 finalinde önemli açıklamalar
                Haberler Saklambaç Hadise, yeni çalışması 'Hay Hay'ı duyurdu