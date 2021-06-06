Coronavirüs salgını tüm dünyada sahne sanatlarını olumsuz etkiledi. Dünya genelinde birçok müzisyen, geçtiğimiz Mart ayından bu yana sahneye çıkamıyor.
Konser salonları, sahneler, kayıt stüdyoları kapatıldı, albüm çalışmaları sekteye uğradı, konserler iptal edildi ya da ertelendi.
Bireysel olarak herkes bir şeyler yazdı, çizdi… Ama kimse bir araya gelip sesini duyurmadı. Bu yaşananlarda bile ego devreye girdi. Laf kalabalıklığı dolaştı ortada. Bu işe gönül koyan, ekmeğini sadece bu işten kazananlar bir araya gelseydi sesleri duyulurdu diye düşünüyorum.