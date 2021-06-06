Sezen Aksu, birçok insan için o kadar çok şey ifade ediyor ki... Acımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda hep onun şarkıları var. Nam-ı diğer Minik Serçe, 70'li yıllardan bu yana birçok insanın hayatına kendi imzasını taşıyan yüzlerce şarkıyla dokundu, dokunuyor ve işin aslı dokunmaya devam edeceğe de benziyor.