Coronavirüs salgını, izole bir hayata yol açtı.
Tüm dünya maske ve mesafe ile yaşamaya başladı.
İnsanoğlu, sınırları aşmanın planını yaparken evlerinde adeta hapis kaldı.
Coronavirüs salgını, izole bir hayata yol açtı.
Tüm dünya maske ve mesafe ile yaşamaya başladı.
İnsanoğlu, sınırları aşmanın planını yaparken evlerinde adeta hapis kaldı.
Tüm ülkelerde aylarca karantina uygulandı.
Şimdiye kadar milyonlarca insanın ölümüne yol açan küresel virüs, tatil alışkanlıklarını da farklılaştırdı.
Ultra lüks zenginler ise tatilde rotayı denize kırdı. Sığınakları arasında Türkiye'deki marinalar da vardı.
Milyon dolarlık yatlar, Bodrum ve Göcek'teki limanlara bağlandı.
Türk sularına demirli yatlar arasında Abdul Latif Jameel'e ait 30 milyon dolarlık Hadia, Mohammed ve Meshal Almarzouq'a ait 50 milyon dolarlık Najiba ve 20 milyon dolarlık Pumpkin de vardı.
BALIKÇI TEKNELERİ VAR
Türkiye'nin eşi benzeri olmayan kıyılarındaki yoğunluk, deniz haritasına da yansıdı.
Uydu üzerinden haritaya bakıldığında Yunan Adaları'nın bomboş; Türk kıyılarının ise yatlarla tamamen dolu olduğu açıkça ortaya çıktı. Yunan adalarındaki limanlar sadece balıkçı teknelerine kaldı.
SOSYETE EGE'DE YANACAK!
Salgın, beyaz Türkler'in de fikrini değiştirdi!
Her yıl Yunan adalarına giden Cem Hakko ile eşi Ronit Gülcan'ın Türk sularında tatil yapacağı öğrenildi.
Yazları Yunan adalarında ev kiralayan Eda Taşpınar da bu yıl Türkiye'de bronzlaşmaya karar verdi.